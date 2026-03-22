Патрашкова се облече като „Мамник”

Кристина Патрашкова се преобрази на „Мамник” в началото на седмицата, специално за гостуването на Васил Попов в „На кафе” по Нова тв.

Журналистката, която е сред панелистите в предаването, се беше облякла с черно палто с пера – препратка към митичното същество в книгата, а и в сериала по нея, който се излъчва по БНТ.

„Аз и, заради него съм се облякла така. Не само, заради „Оскар”-rте!”, възкликна Патрашкова, когато Гала отбеляза съвпадението, че е с „фантастично” палто с пера, а ще им гостува авторът на „Мамник”. Журналистката спомена и тазгодишната церемония по раздаването на „Оскар”-те, на която актрисата Деми Мур се появи с рокля с пера на марката „Гучи”. Перата изглеждат досущ като тези в палтото на Кристина Патрашкова. Журналистката обаче не издаде нейният тоалет на коя марка е.