Стоянка Мутафова "възкръсна" от восък

Восъчната фигура на голямата актриса Стоянка Мутафова бе открита на рождения ден на дъщеря й - Мария Грубешлиева, в театър "Сълза и смях".

"Много съм щастлива от това, че майка ми е уважавана по този начин. Благодаря на ръководството на театъра, за това, че тя не е забравена", каза Муки. Актрисата обясни, че е дала любимите перли на Стоянка за фигурата, както и дрехи, които тя е обичала.

Инициативата е на диджей Емил Йорданов, който все още събира средства за осъществяването на проекта, пише България Днес.