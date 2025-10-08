Последни
Звезда от "Биг брадър" става клошарка след измама

Звезда от "Биг брадър" става клошарка след измама

Лиса Епълтън и съпругът й Марио Маркони остават на улицата заради нагъл измамник, въпреки че преди това успяват да натрупат сериозни суми в сметките си, пише България Днес. Покрай риалитито двамата започват да получават много предложения да рекламират продукти и да бъдат лице на брандове.

Появява се и продуцент, който им обещава собствено шоу. Те наливат огромна част от спестяванията си, за да го реализират.

Но "продуцентът" изчезва с всичките им спестявания. Младоженците се оказват без пукната пара, без дом и без договори. Трудностите ги разделят, а изпадналата в нищета Лиса спи в колата си и разнася пратки за "Амазон" за жълти стотинки. 

 

