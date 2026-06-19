4 кг по-малко за Джулката в Китай: Банани вместо хлебарки и стоножки

Джулиана Гани се завърна от Китай с много впечатления, забавни истории и няколко килограма по-малко. Сексапилната блондинка разказа, че пътуването до азиатската страна е било нейна сбъдната мечта, но не точно почивка.

Култура

„Бяхме около 20 дни там, но това по-скоро не беше почивка, а истинска екскурзия. Видяхме адски много неща. Китай има страшно богата култура и много история. За 20 дни няма как да се потопиш във всичко, но успяхме да видим най-главното“, сподели Джулиана.

Тя била там заедно с половинката си Теодор. Двамата се оказали истинска атракция за местните заради русите си коси.

„Европа си е Европа, а Китай е съвсем различен свят. И двамата с Теодор бяхме голяма атракция заради русата коса. Всички са с тъмни коси, а ние - блонди. Спираха ни, на мен ми бъркаха в косата, за да видят дали е моя“, разказа с усмивка Гани.

По думите ѝ митът, че в Китай всичко е евтино, изобщо не отговаря на истината, поне когато става дума за качествени дрехи и молове.

„Много хора ми казваха: „В Китай цените са много ниски, ще се върнете с три куфара багаж“. Няма такова нещо. Всичко хубаво е по-скъпо, отколкото тук. Един хубав спортен екип може да е 500-600 евро. Може би по пазарите е евтино, но в моловете хубавите неща са скъпи, както навсякъде по света“, категорична е тя.

Храна

Най-голямото изпитание за Джулиана обаче се оказала храната. Макар да обича да пътува и да експериментира, този път предпочела да заложи на плодове.

„Мисля, че точно там отслабнах няколко килограма, защото започнах да карам на банани. Не успях да опитам нито хлебарки в собствен сос, нито скорпиони на шиш, нито пържени стоножки, нито паста с кокоши крак“, призна тя.

Дори супермаркетите не я спасили. Кроасаните били с червен боб, а чипсовете — с мед или водорасли.

„Кажете ми какво от това да ям? Просто се отказах и реших в следващите седмици да карам на плодове. Върнах се с минус 3-4 кг, а Теодор - с минус 6-7 кг“, разкри блондинката в „На кафе“.

Все пак имало едно ястие, което я впечатлило - патица по пекински.

„Това беше много вкусно. Кожата е хрупкава, вътре месото е сочно и го сервират с краставичка на тънки лентички. Това си заслужава да се опита“, казва Джулиана.

Пътувания

Пътуванията са голяма страст за нея, а малко след завръщането от Китай тя отново стяга куфарите - този път за Бари, Италия, където е поканена на женски рожден ден.

„Слаби са ми ангелите. Как да откажа? Казах си: трябва да направя една Италия“, смее се тя.

Въпреки честите пътувания Джулиана признава, че когато става дума за децата, графикът е по-различен. Синовете ѝ Давид и Кай все още не пътуват навсякъде с нея, но семейната почивка вече е планирана.

„Кай стана на 3 години. Скоро махнахме памперса - това е доста тегав период, защото той още не разбира много и навсякъде може да се изпусне. Но няма как, нормални са тези неща“, казва тя.

Семейството планира почивка в Гърция, а след това и в Бодрум.

„Запазили сме много готин хотел. Ще ги водим семейно за 8 дни - аквапаркове, ултра ол инклузив, така че децата да са доволни“, разказва Гани.

Вкъщи тя признава, че е по-меката страна в родителството. Трудно се кара на децата и често им позволява повече.

„Аз трудно им се карам. По-жалостива съм. Не ми дава сърце нито да се развиквам, нито нищо. Като ме погледне с тези очи и каже „мамо“, всичко давам. Не знам колко е добре, защото трябва да има дисциплина. При нас по дисциплината са повече майка ми и Теодор“, откровена е Джулиана.

Деца

Давид вече се усеща като батко и често се опитва да наставлява по-малкия си брат.

„Понякога му казва: „Аз съм първият. Роден съм първи и съм много важен. Трябва да ме слушаш, защото съм ти батко“. Опитва се да го назидава, но Кай, естествено, нищо не разбира“, смее се тя.

Джулиана разказва, че и двете момчета вече са научени да бъдат кавалери от бащите си.

„Много често, когато се разхождаме в парка, Давид се сеща да откъсне цвете и да каже: „Ето, мамо, ти си най-красивата“. Сърцето ти се разтапя. Никой мъж, ако не е този, който ти си родила, не може така да ти разтопи сърцето, както собственото ти дете“, казва тя.

Гани не крие, че винаги е мечтала и за дъщеря. Представя си я с панделки, рокли и много женски моменти, но засега третото дете остава за по-нататък.

„Много ще ми отива една дъщеричка и много ще си я контим. Но на този етап времето едва ми стига. Ангажименти, пътувания, тренировки, това да изглеждаш прилично - стават толкова много дини под една мишница, че с трето дете ще е адски трудно“, признава тя.

Майка ѝ помага много в грижите за децата, но според Джулиана и тя не е особено ентусиазирана за трето внуче на този етап.

„Отлагаме го във времето. Но още съм в детеродна възраст, има време“, казва с усмивка блондинката.

Фитнес

Формата, в която е днес, Джулиана поддържа с много воля и постоянство. Тя тренира отблизо 10 години, а напоследък влиза в залата по 4-5 пъти седмично.

„Наблягам много и на кардиото. Докато не се изпотя, както трябва, докато не се измъча и не започна едва да издържам, не спирам“, споделя тя.

Дори след уикенд на море и купони Гани не си позволява да пропусне тренировката.

„Това се нарича воля. Не може на морето само по купони и после да си дадеш почивка. След това трябва двойно да наваксаш“, категорична е тя.

Джулиана е щастлива, че все повече млади хора пълнят фитнес залите.

„Дали е мода, дали го правят, защото гледат инфлуенсъри, дали просто искат да изглеждат и да се чувстват добре - няма значение. Важното е, че залите са пълни. Адмирации за младите хора, това е много хубаво“, казва тя.

Бизнес

Любовта към спорта вече я отвежда и към нов бизнес проект. Джулиана подготвя своя спортна линия, като идеята се родила именно по време на пътуването в Китай.

„Пътувахме с влака стрела от град до град и имах доста време да мисля. Аз съм работохолик - всичко, което правя, не ми е достатъчно. Трябва още“, признава тя.

Тогава си дала сметка, че често рекламира чужди спортни брандове, докато тренира, и решила да създаде нещо свое.

„Казах си: защо да не тренирам с мои дрехи? Защо винаги трябва да рекламирам на хората? Така се роди идеята“, споделя Джулиана.

Първите модели ще бъдат тениски, но не какви да е.

„Брутални са, много интересни, много различни. Нямат нищо общо с обикновените тениски. Ще бъде нещо секси - с гол корем, с по-разчупени кройки“, издава Гани.

Така след телевизията, социалните мрежи, майчинството, тренировките и пътуванията Джулиана Гани отваря нова страница - този път в модата. И както самата тя казва, когато една идея ѝ влезе в главата, трудно остава само идея.