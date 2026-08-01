Първи рожден ден без Агент Тенев! Кристина Димитрова призна за голяма липса навръх 66-ия си рожден ден в Испания!

Естрадната легенда Кристина Димитрова отпразнува първия си рожден ден без най-близкия си човек, бивш съпруг и верен приятел – Иван Тенев. Известният светски хроникьор, популярен като Агент Тенев, ни напусна през октомври миналата година, оставяйки огромна празнота в сърцето на певицата. Приживе той не пропускаше нито един неин празник, демонстрирайки как двама души могат да запазят перфектни и чисти отношения дори и дълго след развода.

След като миналата година блондинката отмени всичките си планове за пътуване извън страната, за да бъде неотлъчно до болния журналист, тази година тя реши да смени обстановката. Тогава Кристина сподели пред медиите: „Щях да празнувам рождения си ден в Испания, но плановете ми пропаднаха заради моя близък приятел – бившия ми мъж Иван. През последната година той не е добре със здравето и искам да го почерпя“. Днес дуетната половинка на Орлин Горанов признава с огромна носталгия, че Тенев изключително много ѝ липсва и на всеки повод за него винаги има запазено специално място на масата.

Въпреки тежката лична загуба, гласовитата изпълнителка, която е родена под знака на Лъва, не губи прословутата си усмивка. Тя успя да отбележи своите 66 години на любимото си място – Испания, където по традиция прекарва горещите летни месеци.

„Намираме се на Южната Ривиера. От Валенсия отидохме в Алтея – един живонисен, много красив курортен град. Започнахме деня с посещение на водопади, а вечерта заедно с големия ми син, внучето и половинката празнувахме“, разкри с еуфория пред „България Днес“ естрадната звезда. Изглежда, че именно романтичното посещение на Алтея и красивите водопади са били един от големите подаръци за празника на Криси.

Певицата не скри, че за нея материалните неща отдавна са останали на заден план. „Моментите с близките хора, те са най-големият дар. Радвам се, че постоянно се събираме цялата фамилия. Щастлива съм, че съм здрава и имам възможност да прая любимото ми нещо, а именно да обикалям света. Изразходвам средствата си за такива преживявания, не за вещи“, откровена е музикалната легенда.

За в бъдеще Димитрова си пожелава само едно – глобален мир и край на ужасяващите конфликти и убийства по света, особено в Близкия изток. „Тези катаклизми много ме притесняват и си пожелавам от сърце да спрат. Просто искам да живеем в мир и България да бъде едно по-хубаво място“, споделя големият глас на родната сцена.