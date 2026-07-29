АД В ТАЙЛАНД! Керана живяла в стая без прозорци, без телефон и пари!

За Юлия Йорданова с артистичен псевдоним Керана лятото не е време за почивка. Напротив, нейните ангажименти са изключително много пътуване. За пореден път тя превърна личния си празник в музикално преживяване. Тя посрещна празника заедно със своите фенове на концерт в рамките на ежегодния фестивал Sofia Summer Fest. „Ехо, на 28 юли имам рожден ден. И ще го празнувам за шеста поредна година на Sofia Summer Fest. И не мисля, че ще има торта, освен ако не се погрижите вие. Моля ви, донесете ми торта.“

Керана, която спечели през 2023 г. третия лайф на шоуто за имитатори „Като две капки вода“ в образа на Бионсе, започва своята кариера на певица в една далечна страна – Тайланд. След като завършва английската гимназия в Пловдив, по идея на майка си заминава да учи в Германия, където живее баща ѝ. Родителите се разделят, когато тя е в първи клас. Така певицата влиза да следва макроикономика в Мюнхен, снима видеа и реклами, но в един момент си дава сметка, че не иска повече да учи в един от най-скучните, снобски и консервативни немски градове.

Тогава взема решението да кандидатства за международна програма в Тайланд, одобряват я и заминава за Азия. Там специализира макроикономика. Заминава с група от 50 германци. Толкова й харесва там, че въобще не й се връща, но няма начин – обучението си е първо. Купува си билет, но на изпращането на последния в един скайбар, чува жива музика. Там се запознава с англичанина Марк от бандата, която свири там. А Керана по това време е останала без пари и медицинска застраховка, дори и без телефон. Има предплатена квартира без прозорци за две седмици.

Марк я води на следващия ден в най-стария клуб в Тайланд – клуб „Саксофон“, където от 12 до 2 ч. свири един от най-добрите и най-известни местни саксофонисти – Го Мистър Саксмен. Той чува как тя пее и започва да търси участия в джаз и пиано барове. Дотогава Керана няма никакви участия пред публика. Учила се е да пее вкъщи сама. Иначе в детството си, от първи до четвърти клас, учи в музикална паралелка, свири на цигулка и пиано. Така Юлия започва да пее по барове и да изкарва пари.

„В Тайланд осъзнах колко много сила има в мен. Ако знаеш, че нямаш гръб, няма кой да ти даде пари или място, където да живееш, нямаш избор да не свършиш всичко необходимо за да успееш“, разказва Керана. В Тайланд освен с музика работи в кетъринг компания, която обслужва ресторанти – от по-стандартни до такива с деветстепенни менюта. След това припечелва, продуцирайки видеа от банка с видео- и снимково съдържание. Един ден обаче се събужда и решава, че е писал нейният живот в Тайланд. Носталгията по България и желанието да пее на роден език я връщат в родината. Така прави групата си „Керана и космонавтите“, а името на групата хрумва, докато шофира и слуша предаване за звездите и Космоса по БНР.

„От малка се интересувам от Космоса и имам много енциклопедии на тази тема. Всяка събота от седми до дванайсети клас ходех на клуб по физика. Събирахме се в аулата на Техническия университет в Пловдив и правехме състезания, подобно на „Минута е много“, спомня си участничката в „Капките“. След това става популярна с участието си в музикалното шоу „Гласът на България“, където стига до финала, както и с ролите си в известните мюзикъли „Евита“ и „Исус Христос Суперзвезда“. Тя има и съвместна песен „Едно“ със световноизвестния цигулар Васко Василев.

Истинското име на гласовитата дама е Юлия, но тя интуитивно избира Керана за свой сценичен псевдоним, а след това с изненада разбира, че прабаба също се е казвала така.

„Личният ми живот за мен не е най-големият приоритет, а това, което правя – това ми е мечтата. Най-важното нещо за мен е работата, а всеки, който иска нещо повече от мен – не мога да му го дам, защото давам всичко на работата си. Един мъж може да ме спечели с интелект – има хора, които имат много знания, но това няма голямо значение. Харесвам хора, които много бързо мислят и зацепват. Случвало се е да отида някъде сама, а впоследствие да се окажа двойка с някого, когото в началото дори не съм забелязала. Като има хубав разговор – има шанс да ме има. Обожавам хора, които ме разбират и мислят една стъпка напред“, завършва певицата.

Керана говори за гласа си така, както спортистите говорят за телата си. „Все едно отиваш да тренираш и да не си загрял“, казва тя. В началото на кариерата си не се разпявала преди концерт и често усещала разликата между началото на вечерта, когато гласът най-накрая достигал потенциала си. „С първите песни просто се разпявахме, което е безобразно.“ Друго отклонение от правилата за звездите е пренебрежението към суетата, която особено много вълнува хората на сцената, но на нея е чужда. Красотата за нея остава свободата да бъдеш себе си. „Допреди три години не притежавах крем за лице. Нищо!“, признава тя. Купила си крем, когато започнала да забелязва измененията по себе си и фини линии, които винаги са били там, но сега ги вижда. „Годините минават и виждаш някакви промени в лицето си, които преди не си виждал.“ Сценичния грим, доколкото го има, също си поставя сама.

Керана очевидно няма повод за притеснение за външния си вид. Певицата демонстрира отлична форма, позирайки по бански в нестандартна комбинация с тежки зимни обувки. „Тя ги нарича ботуши, и с усмивка уточнява: „Всъщност, това са кубинки.“ Поредното намигване към феновете е напълно в нейния стил – смело, екстравагантно и с характерното чувство за хумор.

Не очаквайте от един артист и музикант, който прекарва голяма част от времето си, пеейки в клубове и по концерти, да чуете: „Не пия! Не пуша! Трябва да се пазя независимо от ситуацията!“. Преди години, докато репетира първия си мюзикъл „Евита“ и едновременно с това пее с групата си, Керана преминава границата, без да усети. Репетиции от сутрин до вечер, тренировки и между тях – безброй часове пеене. „За някакъв много дълъг период от време си загубих гласа“, спомня си тя. „Просто го нямаше. Звучеше изтощен. И не можех да стигна височините, които стигам обикновено.“ Тогава си дава сметка, че гласът не е просто мускул, който работи сам. Той е крехък съюзник с почивката. „Когато знам, че трябва да пея, просто спя.“

Керана обаче признава, че заставането сред концерт е истинско предизвикателство. Адреналинът, светлините, стотиците хора – всичко това остава в тялото още дълго, след като музиката спре. Намерила е трик, наречен cognitive shuffling – метод, при който избираш дълга дума и започваш да мислиш за други думи, започващи с всяка от буквите.