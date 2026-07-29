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Мелания на Дилов ридае неутешимо: Времето имаше друг план, Виенската опера остана само мечта!

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Румен Димитров
413
Мелания на Дилов ридае неутешимо: Времето имаше друг план, Виенската опера остана само мечта!

Румен Димитров
413

„Изключително тежки месеци преживява последната любима на Любен Дилов, който си отиде от този свят на 61 години на 2 юни. Мелания Красимирова още не намира сили да свикне с липсата му, а това личи и от постовете, които качва в социалните мрежи, пише "Филтър".

„Има неща, които не може да ти се дадат насила. И такива, които не може да ти се отнемат – пише Мелания в личните си профили. – Любовта е едно от тях. Така и не ме научи да играя табла. Не стигнахме и до операта във Виена. Все си казвахме: „Има време“. А времето си имаше друг план. Но някои неща не се губят – изживяват се в друго време и място.“

Болката за Мелания е голяма, тъй като тя бе и свидетел на инфаркта, който нейният любим получи по време на почивка в Италия, където двамата бяха заедно. Въпреки че разликата във възрастта им бе три десетилетия, те се разбираха прекрасно и годините им не бяха никаква пречка за любовта им.

За жалост, Любен Дилов остави доста недовършени неща. Едно от тях е книга, която смяташе скоро да издаде. Смъртта обаче не му позволи да сложи финалната точка. Така или иначе последната творба, в която има лични спомени, ще види бял свят, защото неговите наследници искат да я издадат. Освен това по време на фестивала „Фантастичен Бургас“, посветен на него и проведен от 25 до 27 юни, бе представено новото издание на трилогията му „Ламя ООД“. Така че книга на Любен Дилов, макар и издадена посмъртно, ще има.“

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