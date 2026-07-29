Мелания на Дилов ридае неутешимо: Времето имаше друг план, Виенската опера остана само мечта!

„Изключително тежки месеци преживява последната любима на Любен Дилов, който си отиде от този свят на 61 години на 2 юни. Мелания Красимирова още не намира сили да свикне с липсата му, а това личи и от постовете, които качва в социалните мрежи, пише "Филтър".

„Има неща, които не може да ти се дадат насила. И такива, които не може да ти се отнемат – пише Мелания в личните си профили. – Любовта е едно от тях. Така и не ме научи да играя табла. Не стигнахме и до операта във Виена. Все си казвахме: „Има време“. А времето си имаше друг план. Но някои неща не се губят – изживяват се в друго време и място.“

Болката за Мелания е голяма, тъй като тя бе и свидетел на инфаркта, който нейният любим получи по време на почивка в Италия, където двамата бяха заедно. Въпреки че разликата във възрастта им бе три десетилетия, те се разбираха прекрасно и годините им не бяха никаква пречка за любовта им.

За жалост, Любен Дилов остави доста недовършени неща. Едно от тях е книга, която смяташе скоро да издаде. Смъртта обаче не му позволи да сложи финалната точка. Така или иначе последната творба, в която има лични спомени, ще види бял свят, защото неговите наследници искат да я издадат. Освен това по време на фестивала „Фантастичен Бургас“, посветен на него и проведен от 25 до 27 юни, бе представено новото издание на трилогията му „Ламя ООД“. Така че книга на Любен Дилов, макар и издадена посмъртно, ще има.“