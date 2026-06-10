Андония и Мартин отварят ресторант след победата в „Моята кухня е номер едно“

Влюбената двойка грабна 75 000 евро след четиричасова кулинарна битка със Стефан и Иван

Само с една точка Андония и Мартин изпревариха на финала на кулинарното шоу „Моята кухня е номер 1“ сериозните си конкуренти Стефан и Иван и грабнаха чека от 75 000 евро. Въпреки че тръгнаха в предаването с фалстарт още в първия епизод, късметът им се усмихна и те оцеляха до края. В четиричасовата готварска битка на финала влюбената двойка Андония и Мартин определено бе по-организирана и успя да се синхронизира по-добре от приятелите Стефан и Иван. В крайна сметка обаче тежката дума имаха съдиите в лицето на четиримата шефове Владимир Тодоров, Любомир Тодоров, Любен Койчев и Павел Павлов. Те дадоха на победителите 37 точки, а на конкурентите им – 36.

Финалната задача за участниците беше да приготвят петстепенно меню по избор – амюз буш, студено и топло предястие, основно ястие и десерт. И двата отбора имаха силна подкрепа от бивши съотборници, както и от най-близките си хора. За да даде рамо на своята ученичка Андония, в студиото бе и кулинарният ментор Юлия Панджерова. Тя бурно аплодира възпитаничката си, след като стана ясно, че е победител в напрегнатата надпревара.

Когато 23-годишната софиянка Андония и 25-годишният бургазлия Мартин грабнаха чека за 75 000 евро, те признаха, че с тези пари ще организират свое място, в което да готвят с удоволствие. В плановете им влиза да отворят малък ресторант. След победата двамата гостуваха в „Преди обед“ и споделиха, че са чели негативните коментари в социалните мрежи за арогантното на моменти поведение на Мартин, като признаха, че са си взели поука. Според тях не е трябвало да реагира толкова емоционално в предаването.

На този етап двамата все още не мислят за сватба, но пък ги чакат много професионални ангажименти. Засега ще продължават да готвят на частни партита и да представят своите специалитети.