Андреа ПРОГОВОРИ относно опита за самоубийство: Да, отмених участията си

Фолк звездата Андреа най-после наруши мълчанието си след гръмналите публикации, че е направила пореден опит за самоубийство и е била приета в тежко състояние. Певицата реагира лично в социалните мрежи и категорично отрече драматичните твърдения, писа първи Intrigi.bg.

Повод за спекулациите стана съобщение от екипа й, че всички участия на изпълнителката се преустановяват за неопределен период. Това веднага отприщи лавина от слухове, че Андреа е преживяла нов тежък срив, а според някои публикации дори е направила опит да посегне на живота си.

Самата певица обаче твърди, че истината е съвсем различна.

„По повод появилите се публикации, че съм направила опит за самоубийство – това са поредните неверни и безотговорни измислици“, написа Андреа в официалната си позиция.

Изпълнителката признава, че действително е прекратила участията си, но причината няма нищо общо със здравословен или емоционален срив.

Според думите й тя е решила временно да се оттегли от сцената, за да се концентрира изцяло върху новите си музикални проекти.

„Временно преустанових участията си, защото с моя екип сме изцяло фокусирани върху новите ми музикални проекти и върху всичко, което предстои“, обяснява певицата.

От публикацията става ясно, че Андреа подготвя нов албум и няколко международни колаборации. Сред тях са дует с Цапана и Урагани, съвместен проект със сръбския изпълнител Деян Костич, както и нова песен с Оцко, която е в процес на завършване.

Изпълнителката не скри и огорчението си от разпространяваните информации.

„Имам прекрасно семейство и хора, които обичам с цялото си сърце. Нека всеки се замисли как биха се почувствали моите родители и близки, когато прочетат подобни неверни твърдения“, пише още тя.

Преди официалната й реакция слуховете вече бяха категорично отречени и от нейния дългогодишен приятел, фотограф и клипмейкър Красимир Николов-Стамбини.

„Андреа не е правила опит да се самоубива. Това е абсолютна измислица. Жива и здрава е. Преди да ми се обадите, разговарях с нея“, заяви той.

Въпреки това публикациите предизвикаха огромен интерес, тъй като през годините името на Андреа неведнъж е било свързвано с тежки емоционални периоди след раздялата й с Кубрат Пулев. Именно затова новината за отменените участия веднага отприщи вълна от предположения.

Засега обаче единственият потвърден факт е, че Андреа наистина слиза временно от сцената. Но според собствените й думи не заради лична драма, а защото е решила да вложи цялото си време и енергия в новата музика, която подготвя.