Българката, която лакира Мадона и Лейди Гага, направи най-дългия нокът в света – 142 см

Българка смая света с най-дългия изкуствен нокът! Метърът показва внушителните 142 сантиметра, което е почти колкото ръста на човек.

Рекордът е поставен от великотърновката Анастасия Кръстева през 2020 г. и я превръща в истинска сензация в света на маникюрното изкуство. Постижението, което подобрява тогавашния световен рекорд от 121 сантиметра, остава неподобрено и до днес.

Изработката отнема близо девет часа. Нито секунда почивка. Всичко се случва пред трима свидетели и под непрекъснат видеозапис, който доказва, че рекордът е дело единствено на българката.

Около 9 часа отнема направата на изкуствения нокът

"Имаше рекорд от 121 сантиметра и реших да го подобря. Това са предизвикателства, които сама си поставям, за да видя докъде стигат възможностите ми", разказва пред "България Днес" Кръстева.

Рекордът е официално удостоверен и Анастасия получава сертификат за постижението си. Това обаче е само една спирка по пътя на нашенката. Зад името й стоят световни титли, златни медали и работа с едни от най-големите знаменитости на планетата - Мадона, Меган Фокс, Силвестър Сталоун, Пасис Хилтън, както и десетки популярни български лица.

Талантът й бързо излиза извън пределите на България

Страстта й се запалва в ученическите й години. Анастасия непрекъснато се усъвършенства, а талантът й бързо излиза извън пределите на България. Професионалният път на нашенката минава през Германия, Австрия, Великобритания, Русия, Южна Корея, Украйна и още редица държави, където преподава, състезава се и работи с най-добрите в бранша.

Именно в Германия получава шанс, за който мнозина могат само да мечтаят. Анастасия започва работа в една от водещите компании в индустрията, която притежава верига престижни салони и обслужва световни знаменитости. Там през 2012 г. съдбата я среща с първата й мегазвезда - Мадона. Поп иконата има записан час при друга маникюристка, но заради промяна в графика сяда на стола на българката.

"Попита ме откъде съм. Тогава дори не беше чувала за България. В началото беше предпазлива, защото такива хора трудно се доверяват. Направих й класически маникюр с леко заострена форма. Накрая остана изключително доволна и ми остави голям бакшиш", спомня си Кръстева.

Години по-късно двете се срещат отново в България покрай концерта на световната звезда у нас. За Лейди Гага пък българката изработва екстравагантни 3D нокти за музикален клип по задание на екипа на певицата. Анастасия работи и с "Ню Бояна Филм", от което следват още впечатляващи имена, които сядат на стола пред нея и й се доверяват. Сред тях са Меган Фокс, Джейсън Стейтъм, Силвестър Сталоун и Микеле Мороне, а в България се грижи за маникюра на известни певици, политици, депутати и още десетки популярни личности.

"Хората очакват известните личности да са капризни. Аз капризни клиенти нямам. Когато си добър в работата си и изпълниш това, което искат, всички са доволни", казва с усмивка маникюристката.

Кръстева печели безброй титли с таланта си

Паралелно със звездните ангажименти Кръстева изгражда една от най-впечатляващите състезателни кариери. Има безброй спечелени първи места, световни титли в Япония, Дубай, Индия и Австралия. Днес рекордьорката е международен съдия, преподавател към Министерството на образованието и науката и развива собствена академия, където обучава бъдещите звезди в професията.