Баретата влачи КОНПИ за 4 бона вече трета година

Трета година се точи делото за поправка на допусната грешка в съдебния акт, при която са дописани разходи за кримигероя

За 4 хиляди лева Златомир Иванов - Златко Баретата спори с Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ). Драмата се точи трета година, научи "България Днес"!

Причината е пропуск в решението на Софийския градски съд, с което през октомври 2021 г. е допусната конфискация на авоари на наркобоса и съпругата му Калина за над 200 хил. лв. Съдия Росен Димитров пропуснал да се произнесе за разходите по делото, което било забелязано от комисията през април 2024 г. С молба те поискали Иванови да бъдат осъдени да платят 4400 лв. за разноски по гражданския процес.

Иванови чрез адвоката си се жалват, че по реда на поправка очевидна фактическа грешка не трябва да се оправя пропуск на страна да иска изменение или допълване на решението в частта за разноските. Считат, че молбата е трябвало да се остави без разглеждане. Според тях няма очевидна фактическа грешка, която да подлежи на поправка.

Случаят с грешката минал през Апелативния съд в София и стигнал до Върховния касационен съд. Висшите магистрати го върнали на втората инстанция със съответни указания. Така, макар решението за конфискацията да е влязло в сила, казусът с разноските още се точи.

Златко Баретата е пенсионер по болест

През 2016 г. КОНПИ внася иск в съда за отнемане на имущество за 2 млн. лв. от Баретата, жена му и три техни фирми. Искът включва пари от банкови сметки, фирмени дялове и равностойността на два автомобила "Мерцедес" и "Смарт".

Антикорупционната комисия погва Баретата, след като той е осъден като тартор на престъпна група за наркотици, наричана "Фирмата". Макар да е признат за виновен, той не влиза и за ден в затвора. Оказва се, че наказанието си от 6 г. и половина е изтърпял, докато виси 1 г. и 8 месеца в кауша и близо 6 г. под домашен арест. Даже е излежал повече от определеното му наказание.

Съдът приема, че придобитото от Баретата имущество значително надвишава приходите му. Въпреки извършените цесии на заеми между фирми, контролирани от Иванов и съпругата му, съдебно-икономическата експертиза категорично доказва несъответствието в доходите.

Според комисията имуществото е набавяно пряко от Иванов или съпругата му чрез контролирани дружества, дялове във фирми и вземания по банкови сметки. Изчислено е, че за проверявания период доходите на семейството са 3 220 051 лв., а разходите - 3 664 372. Разминаването е в размер на 444 321 лв., което се води значително.

Съдът отхвърля възраженията на боса за отнемане на част от парите в банковите му сметки. По думите му с част от сумата е допълван капиталът на една от фирмите.

"Действително тези парични суми не могат да се отнемат, тъй като вече не са налични, но няма пречка и е законосъобразно да се присъди тяхната равностойност, при условие че по делото е установен фактът, че тези вноски са без установен легален произход и са свързани като генериране с престъпните дейности", се сочи в решението.

Според запознати Златко Баретата реално е успял да спаси по-голямата част от империята си, като е прехвърлил дружествата си с милионни обороти на подставени лица още преди да бъде подгонен.

Калина Иванова е треньорка и има собствена зала

Освен "Фирмата" босът беше подпукан по още две дела от закритата вече спецпрокуратура.

Едното е за източване на 8 млн. лв. ДДС от сделки с горива, като сред подсъдимите е и аверът му Росен Драгнев-Капитана. Името на Капитана се завъртя като заподозрян за стрелбата срещу Златко през 2013 г. пред Съдебната палата. Спрягаха се неуредени финансови взаимоотношения, но версията отпадна. Процесът се точи вече 11-а година, като след закриването на спецправосъдието се гледа в Софийския градски съд.

Бившият командос беше подсъдим и по друго наркодело - за бос на банда, разпространявала дорга в София, Казанлък и по Черноморието. Краят на сагата е през 2018 г., когато Иванов е оневинен окончателно заедно с верните си хора Иво Борисов-Ториното, Златко Гочев-Малкия и др.

След като едва оцелява в атентата срещу него пред Съдебната палата в София през 2013 г. и след дългогодишните обиколки по съдебните зали Баретата решава да се отдаде на почивка. Той излиза от фирмите си и ги оставя в ръцете на доверени хора.

Кримигероят предпочита да живее кротко като пенсионер. От време на време му се налага да се появява публично по погребения, за да изпраща приятели. Един от последните пъти това беше на опелото на издирвания дупнишки мафиот Ангел Христов от дуото Братя Галеви.

В ежедневието си наркобосът се старае да тренира, за да поддържа форма. Понякога прави това в спортната зала на жена си, където води и гардовете си.

Оцелява след 4 куршума

Златко Баретата оцелява при едно от най-безскрупулните покушения у нас. На 29 януари 2013 г. снайперист го издебва пред централния вход на Съдебната палата рано сутринта, когато влиза за заседание по делото "Фирмата". Надупчва го с 4 куршума в краката, корема и ръката. Въпреки тежките рани Баретата успява с пълзене да влезе във фоайето на сградата, за да се прикрие. При стрелбата е ранен и един от охранителите на боса, който се опитва да отвърне на огъня.

Разследването установява, че стрелецът се е намирал на таванския етаж в сградата точно срещу Съдебната палата, т.нар. Търговски дом, където има адвокатски кантори. Веднага след стрелбата извършителят подпалва тавана, за да унищожи уликите срещу себе си. В помещението беше открит и използваният автомат "Калашников".

Златомир Иванов е откаран в "Пирогов" в критично състояние. Претърпява няколко последователни сложни операции, включително на коремната кухина и крайниците. Въпреки че животът му е спасен след продължително лечение и рехабилитация, той остава с трайни здравословни проблеми и има ТЕЛК за нетрудоспособност.

Баретата оживя по чудо след стрелбата