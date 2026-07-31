Лейди Мария и Теодор на съседни маси със звездата на Световното Ламин Ямал в Сен Тропе

Лейди Мария и съпругът ѝ Теодор се оказаха в компанията на една от най-големите звезди в света по време на почивката си в Сен Тропе. Двамата бяха забелязани на съседни маси с футболната суперзвезда Ламин Ямал, което веднага привлече вниманието на присъстващите.
Луксозното заведение, известно като любимо място на световния елит, събра на едно място популярни личности от спорта, бизнеса и шоубизнеса. Именно там Лейди Мария и Теодор се насладиха на изискана вечеря, а близостта им до младата футболна сензация не остана незабелязана.
Двамата демонстрираха класа и стил, вписвайки се напълно в атмосферата на френската Ривиера. Почивката им в Сен Тропе продължава с посещения на най-елитните места, където не е изключение да срещнеш световни знаменитости.
Случайната близост до Ламин Ямал се превърна в любопитен акцент от ваканцията им и показа, че Лейди Мария и Теодор се движат в компанията на международния хайлайф.