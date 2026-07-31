Кобилкина сменя секса с бягане (ВИДЕО)

Наталия Кобилкина сменя сутрешния секс с бягане по пътищата.

Тя си пусна кратко видео как търчи из пуст път с форми на асфалт по него и обясни: „Така изглежда кардио в 6 сутринта“. След това допълни за последователките си: „Има опция секс, но това вече за много успешни“.

Връзки

Самата Кобилкина се описва като ментор по увереност и женска енергия. Обяснява: „Уча жените да бъдат уверени, желани и избрани – любов, самоуважение, връзки“.

Покрай търчането върху неравния терен на асфалта Наталия разказа и история с милионер на почти 50 години. Той й споделил, че си търси жена. Тя му предложила приятелки, но той настоял за връзка с 20-годишна жена. На което негов приятел отговорил: „Брат, ти също имаш минало“. А милионерът отвърнал, че той бил мъж и можело. Та Кобилкина разсъждава по въпроса, а последовател отвръща: „Е, той е милионер, но в този случай ще си вземе жена с бъдеще“. Дама пък предполага, че може би милионерът търсел връзка с Кобилкина, но не смеел да й го каже.

Тонус

Кобилкина обяснява, че тичането й носи тонус. Започнала да бяга от малка, после спряла, а след това отново открила бягането. „Не само тялото ми се промени. Получих повече тонус, повече енергия и усещане за свобода. Днес обичам да тичам, независимо къде се намирам – в Япония, в Европа, в Лондон или в България. Затова първото нещо, което винаги слагам в куфара си, са маратонките“, твърди експертката. И допълва: „Не търся оправдания – нито че работя, нито че имам дете, нито че навън вали. Защото знам, че всяко бягане е инвестиция в моето здраве, настроение и бъдеще“.