Симона от Hell's Kitchen смени футбола с тиганите на Ангелов!

Симона Спирова е едно от най-впечатляващите, обсъждани и емоционални лица в историята на българското кулинарно риалити Hell's Kitchen България. Участничката, която стигна до финала през 2026 година, се превърна в стотици забавни колажи в социалните мрежи. Със своя огнен темперамент, Желязната Симона, както я наричат във Видин, си извоюва второ място в най-престижното и след оспорвана битка пред кулинарния шеф Виктор Ангелов.

Качества

Симона Спирова гостува в подкаста „Мачкаст“, където разказа какви спомени пази за преживяването в Кухнята на Ада. Тя разкри, че е вложила цялото си сърце и душа в кулинарията, а спортът е нейно минало, в което е дала много, но в професионалната кухня е намерила истинската си същност.

За Симона шеф Ангелов е фактор и авторитет в кулинарията. Той е бил и причината страстта към кулинарията да надделее над футбола. Симона сподели, че шеф Ангелов притежава уникални умения на лидер. Работата в Hell's Kitchen за нея е била удоволствие и шанс за израстване.

За работа в екип с най-добрите кулинари сподели, че е усетила както спортна злоба, така и лидерски качества, които са изградили безценен капитал за нейното бъдеще. Атмосферата в Кухнята на Ада е била една оспорвана битка, но именно тя е калила у нея хъс за победа. Тя призна, че по време на предаването е имало и трудни моменти. Според нея напрежението, което се усеща по време на готвене, е истинско, а не просто шоу за пред екраните. Тя допълва, че след шоуто е получила много подкрепа от страна на зрителите, което я кара да се чувства щастлива.

Мечта

Кулинарният път на Спирова обаче не приключва с финалния епизод в Hell's Kitchen. За нея това преживяване е донесло изключителна популярност и опит, като превръща младата готвачка в разпознаваемо лице в кулинарията у нас. Според нея участието в риалити формата е трамплин за бъдещи проекти, които са свързани с кулинарното изкуство.

Кулинарният път на Спирова е поредна точка, която доказва, че Симона вече е на прага на едно ново начало. Тя планира да продължи развитието си в кулинарията у нас и да натрупа още повече опит в ресторантьорския бизнес. Тя вярва, че преживяването в Кухнята на Ада е било само началото на нейния професионален път в кулинарното изкуство.

Финал

Най-големият триумф за Спирова по време на риалити шоуто е нейната способност да покаже високо ниво на професионализъм. Според нея участието в Hell's Kitchen е променило живота ѝ изцяло и тя е благодарна за възможността да бъде част от това кулинарно приключение. Тя вярва, че кулинарията е нейното истинско призвание и ще продължи да работи за своето професионално израстване.

Страст

„Много малко хора ме знаят с първото ми име, но свиквам, шегува се Симона. Макар и да има фенове на футбола, кулинарията остава най-голямата ми страст“, сподели тя пред „Мачкаст“.