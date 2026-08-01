Жени Калканджиева си избира модели в метрото: Не търся съвършени красиви лица - напротив

"Много често, когато пътувам в метрото, си избирам модели оттам. Модният бранш вече не търси съвършени красиви лица - напротив. Търсят се обикновени лица, с които масовата публика да се идентифицира". Това каза за "България днес" собственичката на една от най-старите модни агенции у нас Жени Калканджиева.

Тя разказва, че от години придвижването с кола в София за нея е ад и тя щъка по задачки из столицата с градския транспорт.



"Много по-удобно е, става бързо а и не обикаляш по половин час, за да търсиш място за паркиране, спестяваш си и нервите да ти закопчаят колата, ако закъснееш с 2 минути, след като ти е изтекло талончето за паркиране", вещо обяснява шестата в света по хубост от световния конкурс "Мис Свят" през 1996 г.

По нейни думи обаче модният пазар търси и популярни лица, които имат огромен брой последователи в социалните мрежи. "Защото по този начин клиентът, като си плати за модел, получават и бонус - неговите последователи", настоява модната шефка и разказва, че днес младите хора живеят двойнствен живот, подчинен на интернет пространството, което е най-значимото за тях.



"Всичко в живота им се случва в социалните мрежи. Наскоро гаджето на моя син имаше рожден ден и той й купил огромен букет от червени рози. И аз го питам - защото точно рози? Не може ли маргаритки, карамфили, някакви нежни полски цветя? Та тя е млад човек! И той ми отговори: "Как защо? Нали трябва да направи снимка с огромния букет от рози за "Тик-ток" и "Инстаграм". Такива са младите", чуди се Жени Калканджиева, която е и категорично уеднаквяването на младите момичета в социалните мрежи.



"Не спирам да повтарям, че пазарът не търси хиалурон, нито силикон. Не мога да разбера защо всички хубави момичета искат да са еднакви и се подлагат на обезобразяване под един и същи шаблон", настоява още хубавицата, която тази година навърши 51 г.



"Обръщам се към всички момичета - ако искате да имате кариера на модел, не си помисляйте да увеличавате устните си и да правите други щуротии с лицата си! Вашата красота е младостта! Колкото по-естествени сте, толкова повече шансове за кариера имате! Не се съсипвайте!", с цялата си строгост казва хубавицата, която от 3 десетилетия следи модните тенденции на родния, но и на световния пазар. Права е!