Сбъдва ли Йотова пророчеството на Ванга?

Пророчицата от Рупите и Слава Севрюкова сочат жена като спасител на България

В българския политически и обществен живот границата между сухата прагматика и народния мистицизъм неведнъж се е оказвала изключително тънка. На фона на политически рокади и подготовка за президентската надпревара в публичното пространство отново заглъхнаха и оживяха добре познатите предсказания на легендарните феномени Ванга и Слава Севрюкова.

Причината за този нов прочит на старите митове е кандидатурата на Илияна Йотова за президент - фигура, която според мнозина визуално и символно се вписва в профила на "светлата жена", предопределена да донесе стабилност на страната.

В народната памет и спомените на близки до пророчиците Ванга и Слава Севрюкова се съхраняват редица предания за бъдещето на България след периода на прехода. Макар думите им често да са предавани от уста на уста и да подлежат на субективни интерпретации, основните акценти припокриват няколко ключови момента.

Слава Севрюкова Снимка: Архив

В спомените на близки до Ванга се преразказва следното предсказание, което пророчицата прави: "Ке дойде време, жена ке събере разпилените пилета. Българите по света ке започнат да се връщат. Майчина ръка трябва на тая страна, че много сираци останаха". Този детайл се използва най-често от политическите анализатори, когато търсят връзка с Илияна Йотова, тъй като в нейните ресори като вицепрезидент приоритет бяха тъкмо българските общности зад граница и запазването на българския дух.

Подобно предсказание прави и Слава Севрюкова. Тя оставя любопитни предсказания, в които "Руса, светла жена" ще поеме управлението и ще изведе страната от дълбоката криза на морала и доверието.

"България ще се изправи на крака, когато жена поеме кормилото. Търсете я сред светлите - тези, които имат опит и воля да обединяват, а не да разделят."

Ако поставим думите й върху съвременната политическа карта, кандидатурата на Илияна Йотова бързо привлича вниманието на анализатори и поддръжници на подобни теории.

Един от най-разпознаваемите женски образи в българската политика, Йотова традиционно носи визията на светла, руса жена с категорично присъствие - физически детайл, който веднага задейства асоциациите с пророчествата.

Като дългогодишен евродепутат и два мандата вицепрезидент тя натрупа сериозен авторитет в институционалната рамка. За разлика от политически пионери Йотова влиза в надпреварата като доказан дипломат и играч с политическа тежест.

В досегашната си роля на вицепрезидент и президент Йотова често заемаше балансираща, но и твърда позиция по отношение на българската диаспора, културата и националната идентичност - теми, които традиционно резонират със завета за "спасение и дух".

В предсказанията на Слава Севрюкова, които са най-детайлно документирани в книгите и изследванията на д-р Иво Лозенски и писателя Христо Нанев, нейните думи за женското управление са записани много преди днешните политически процеси: "Ще се изредят да я управляват много партии, но нищо няма да постигнат. Напротив - ще я крадат. Ще минават тия, ония... И ще дойде жена, която ще оправи нещата. Най-сетне начело ще застане жена. Ще възвърне в политическия живот истинското родолюбие и забравените изконни ценности. Това ще е белег за изплащане на българската карма. Тогава ще се оттласнем напред", казва Севрюкова.

Дали Илияна Йотова ще влезе в историята като първата жена президент, избрана от народа, и дали ще превърне пророчеството за "светлата майчина ръка" в реалност, предстои да се реши на изборите през октомври. Но сам по себе си този момент маркира важна преходна точка - България е напът да отвори нова страница в държавността си, поверявайки за първи път кормилото си на женската дипломация и мъдрост.