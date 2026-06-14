Батките от Правец обявиха война на победителите от „Моята кухня е номер едно“

Невиждана тролска атака заля победителите в кулинарното риалити „Моята кухня е номер едно“. След като Андония и Мартин спечелиха голямата награда от 75 000 евро в оспорван финал с едва 1 точка преднина пред силните конкуренти Стефан и Иван, радостта им бързо беше почернена от масивен хейт в социалните медии.

Омразата към младите готвачи се оказа дирижирана и подклаждана не от преките им конкуренти на финала, а от Чичо Пако и Цецинката, по-известни като Батките от Правец, показва проверка на „Уикенд“. Те отпаднаха доста по-рано в играта и дори не стигнаха до последната права, но проклетията им, която демонстрираха през цялото време в предаването, не отшумя.

Правешките батки три месеца развяваха своето грубо и арогантно държание в ефира, а обидите към останалите участници и ниските оценки, които нарочно даваха на своите конкуренти, за да се задържат по-дълго в предаването, бяха перманентни. Бесни, че не стигнаха до финала, те обявиха война на последните две двойки и без значение кой точно ще спечели, батките се организираха в аванс с тролове в интернет, които да насочат зрителското негодувание. То се изсипа на главите на победителите Анди и Марти и миналата неделя вечер, когато спечелиха голямата награда, бяха заляти с измислени твърдения и негативни коментари от анонимни и фалшиви фейсбук профили.

Един от последните им отчаяни ходове беше спекулацията, че Андония има роднински връзки с шеф Любомир Тодоров и победата е режисирана. Аргументът на Пламен, известен като Чичо Пако, беше снимка, направена през 2021г., на която Андония позира заедно със своята преподавателка Юлия Панджерова и шеф Любомир Тодоров. Потребителите моментално се хванаха на въдицата и повярваха, че Андония наистина е племенничка на шеф Любомир Тодоров, което предизвика голямо възмущение. По мъдрата логика, според която щом имаш снимка с известен готвач, значи сте роднини, то трябва да се предполага, че Пламен е роднина с шеф Виктор Ангелов от конкурентния формат „Хелс Китчън“, тъй в неотдавна в интернет се появи общ кадър с двамата. Или Пако го е преследвал, за да се уреди поне да влезе в етикет на олиото, на което шеф Ангелов е лице, или са роднини, по същата презумпция.

Фалшивата новина за роднинската връзка между Андония и шеф Тодоров беше бързо опровергана, след като самият Любомир Тодоров коментира във Фейсбук: „От дълги години съм жури в различни кулинарни формати и състезания. След всяко събитие е напълно нормално участниците да искат да се снимат с журито. Това е утвърдена практика в нашия бранш. Снимката, която се коментира, е направена преди около пет години по време на регионално състезание във Враца, на което аз бях член на журито, а Андония беше един от участниците. След края на състезанието всички деца пожелаха да се снимат с нас, включително и тя. Андония не ми е племенница, никога не е работила за мен и никога не е посещавала мои кулинарни курсове“.

Това не е първият път, в който батките от Правец тролят в интернет пространството, огорчени от загубата си. Двамата приятели неведнъж доказаха, че са готови на всичко, за да защитят онлайн репутацията си и да уронят имиджа на конкурентите с недостойни постъпки. Преди време във фен групата на „Моята кухня е номер едно“, след пореден кулинарен провал на батките, се появи мистериозният анонимен профил My_Kitchen-Rules, който заля форума със стоп кадри, скрийншоти и видеа в подкрепа на Чичо Пако и Цецинката.

Постъпката беше разконспирирана бързо и от майката на Андония, която написа във Фейбсук: „Като гледаме и се водим като овце след групата от хора, които започнаха тази офанзива срещу тях, нека си припомним, че една лъжа, повторена сто пъти, не става истина. Злобата и оплюването бяха организирани от някои участници и включваха профили, създадени специално за предаването. Дори Пако си позволи да публикува снимка на Андония с шеф Любомир Тодоров от нейно състезание, с цел да подведе аудиторията“.

Явно батките не могат да прежалят така жадуваните 75 000 евро. Говори се, че след участието им в кулинарното риалити и уменията, които Цецинката, в качеството си на главен готвач, демонстрира, посещението на ресторанта им в София рязко е намаляло. И все пак, нормална човешка черта е да копнееш за подобна сума, ако целият ти живот е минал под знака на нищетата и ограниченията. В един от епизодите чичо Пако разказа за тежките години на бедност, които е преживял заедно със съпругата си като емигрант в Италия. Младото семейство се е препитавало основно с картофи, защото не са имали пари за друго. Разбираемо е колко апетитно могат да изглеждат 75 000 евро в подобна ситуация, макар това да не оправдава подлите действия.

Колкото до Андония и Мартин, те са млади и талантливи, с тлъст чек в джоба след като пребориха конкуренцията в кулинарното състезание, а професионалното бъдеще чука на вратата им. Могат спокойно да не отварят за батки и тролове.