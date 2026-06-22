Бивша на Азис чака бебе!

Едно от най-популярните бивши гаджета на Азис чака бебе!

Русокосото изкушение Галина Димитрова, която изгря в конкурса „Мис Плеймейт“ преди около 15 години, е бременна, научи „България Днес“.

Преди десетилетие Азис и Галина имаха бурни отношения, като не се притесняваха на публични места да демонстрират близост. Връх в отношенията им бяха полуголи снимки, които изтекоха от хотелска стая. А в леглото бяха и двамата.

„Трябва да си сляп, за да не видиш, че тя наистина е като извадена от кориците на еротичните списания. Брутално секси е, дори страска, но само слабите мъже. Един истински мъж не би се уплашил от този сексапил. Нима не прилича на Виктория Силвстед? Е, кой, ако не тя, питам аз?“, казваше преди години Азис за тръпката си.

Впоследствие Азис намекна, че може и да не са били точно гаджета и той продължава да се интересува от мъже.

Галина вече е на 34 години и е загърбила публичните си изяви, сред които са еротични фотосесии за списания и победа в конкурса „Мис Стара Загора 2010“.

Блондинката разкри, че е бременна, по доста нестандартен начин. Галина публикува в социалните мрежи снимка с наедрялото си коремче, а на заден план се вижда полугол татуиран мъж, който спи на спалня. „На половината път съм от срещата с любовта на живота ми“, написа Галина.

„България Днес“ пожелава здраве и щастие на бъдещите родители!