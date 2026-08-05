Карбовски подкара ново БМВ Х6 за 180 000 евро (Разчита на подкрепата на зрителите на своя канал)

Журналистът Мартин Карбовски, който не крие пристрастието си към „Прогресивна България“, подкара най-новия модел БМВ Х6 М. Луксозният автомобил на германската марка, предпочитан от дъщери, любовници и съпруги на мултимилионери, е пристигнал специално в едно българските представителства на БМВ. Возилото струва 180 000 евро.

През последните години журналистът разчита на финансова подкрепа от зрителите за собствения си канал

През последните години Карбовски се изявява в собствен подкаст, а всеки епизод започва с 5-минутно слово на водещия, в което призовава зрителите да подкрепят свободното слово, за да може екипът на канала му да покрие разходите. Призивите са насочени за дарителство в Пейтриън.

Както „Филтър“ писа неотдавна, журналистът бе лектор на семинар, организиран от „Прогресивна България“, на който се събраха депутати и министри от партията.

Карбовски е един от най-големите критици на предишната власт и сред медийните защитници на Путин. През последните години той не участва в телевизионни програми, а неотдавна бе поканен за гост в предаването на Георги Любенов „Денят започва“ по БНТ, което предизвика множество коментари, че новите управляващи от партията на Румен Радев на практика го връщат на малкия екран. Липсата на различни гласове в публичните предавания на телевизиите е една от основните критики към тях, което пренасочва много зрители към YouTube. Каналът на Карбовски е един от най-популярните, а водещият не крие, че разчита основно на финансовата подкрепа на своите последователи.

Подкастите от доста време се очертават като новия медиен фаворит тъкмо заради свободата, която е гарантирана от липсата на корпоративни ограничения, налагани в големите медии. Тези канали обаче разчитат и на спонсори, не всички от които се рекламират публично. Така и при тях, както при големите медии, често не е ясно кой финансира епизодите и дали той също не определя посоката на посланията.

Очевидно Мартин Карбовски има твърда немалка фен база и е привлякъл достатъчно свои последователи, които даряват средства в името на свободното слово, луксозния живот и сигурността по разбитите пътища на страната ни.