Благовест Аргиров с гордост: Внук ми иска да е следващият Ламин Ямал (ФОТО)

„Внук ми иска да е следващият Ламин Ямал. Той му е идол, обожава него и Меси!“

Това разкри пред „България Днес“ легендарният Благовест Аргиров за мечтите на малкия Леон, който влезе във футболната академия на „Барселона“. Само на 8 години момченцето вече показва голям талант и потенциал да се превърне в едно от най-големите имена на великата игра.

Но за да бъдеш голям футболист, първо трябва доста да се потрудиш, категоричен е дядо му Благо.

„Винаги го съветвам да полага усилия и много да се труди, за да постигне успех. Това е само началото, оттук-нататък всичко е в неговите ръце“, дава напътствия на момченцето култовият близнак от дуото Братя Аргирови.

Това лято хлапето ще изкара в тренировки на прочутия стадион „Камп Ноу“ в Барселона. Леон пристига там по покана на наблюдаващи от испанския тим, които следят малчугана в Норвегия, където тренира. Детето играе в позиция ляво крило - точно като големия Христо Стоичков, който е пръв приятел с популярните му дядовци.

„Малкият е доста упорит и се справя страхотно. На 8 години вече тренира с по-големите батковци и е на тяхното ниво“, доверява с гордост за своя внук изпълнителят.

Братя Аргирови не крият, че са големи футболни запалянковци. Настоящото световно те следят с интерес и много емоции - от голяма радост при победите на любимите отбори, до напрежение и нерви при нелепите загуби. По-ранните мачове певците гледат в реално време, а тези в малките часове на нощта връщат на запис. За Мондиал 2026 фаворитът е ясен - Аржентина и неповторимият Лионел Меси.

„С брат ми сме фенове на Лео и заради него подкрепяме родната му страна. На мача с Египет малко ни изненадаха, направо треперехме до последния момент, но пак геният Меси успя да ни изтегли напред“, с ръка на сърце призна Благо.

Секссимволът на 80-те и до днес си спомня за паметното лято на 94-та, когато страната ни постигна най-големия си успех във футбола. Надява се, че някой ден тази емоция отново ще се повтори.

„За да сме пак на това ниво, е нужно нещата да се променят из основи. Да се обърне внимание на детско-юношеските школи. Лично аз в близките четири-пет години не виждам как може да се случи. Ето, една Норвегия, която е по-малка по население от България, виждате как отстрани Бразилия. Сега нищо чудно да победи и Англия. Просто те трябва да са ни пример как да развиваме нашия футбол“, смята емблематичният изпълнител на вечния хит „Как си ти?“.