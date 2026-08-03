Лора Крумова заобиколена от спортисти! Синът й - магьосник на сърфа, племенникът - ски надежда

Племенникът на Лора Крумова – спортистът Калоян Марков, е една от най-големите надежди на българските ски. Всяка година той изминава над 40 хиляди километра, за да представя страната ни по международните писти. Състезателят е част от националния отбор и втори в ранглистата за Купата на надеждите на България. За да продължи да печели награди за страната ни обаче, се нуждае от средства, разказа Марков пред Нова телевизия, където работи и леля му. Държавното финансиране покрива много малка част от подготовката, а всичко останало родителите осигуряват сами. За да плащат лагери, състезания и скъпо оборудване, те теглят заеми.

„Предсезонната подготовка, която е до Нова година, е платена със заем.

След това не знаем какво ще става и дали ще имаме средства за планираните лагери. Подготовката от септември до декември струва към 15 000 евро. След това, от януари до края на април, са нужни още горе-долу 15 000 евро“, пресмята Калоян. Липсата на средства го лишава от ключово предимство спрямо съперниците му. Докато италианци, норвежци и швейцарци карат ски целогодишно по глетчерите, през лятото Калоян плаща символична сума, за да тренира на сухо на стадиона в НСА.

От набор 2007 насам почти всички юноши у нас се отказват от професионалния спорт. Калоян е на път да остане единствен. За да не затънат в още по-големи заеми родителите му, младежът събира дарения, а сред включилите се е и Крумова с 20 британски лири.

Калоян е син на брата на мъжа на водещата – Сотир. Телевизионерката има две деца – Явор и Мина, които

упорито крие от любопитните очи

От малкото публични снимки на сина ѝ е ясно, че той е магьосник на сърфа. Явор успявал да яхне вълните, още преди да се научи да говори, и продължава да се увлича по екстремните занимания и до днес. И няма как да е иначе, защото баща му е един от най-добрите инструктори по водните спортове в България, собственик е на училище по сърф, намиращо се в къмпинг „Градина“ край Созопол, и летата е там с децата си. Лора, с която Сотир се запознава през 2009 година, ходи за два-три дни, докато работи. През ваканцията, която започна за нея миналата седмица, е плътно в къмпинга със семейството си. През зимата Сотир, който е завършил Националната спортна академия, е инструктор по ски. Той и журналистката нямат официален брак. Сред приятелите им, които също почиват на къмпинга, са много известни журналисти като сегашната шефка на „По света и у нас“ Веселина Петракиева с мъжа си, оператор на Би Ти Ви и фотограф. Мястото бе

любимо и на Милен Цветков

с когото Лора води сутрешния блок на Нова телевизия. Категорична е, че с него се работело лесно и се чувствала добре в компанията му.

„Гледам видеа на нас през годините и виждам гениалността му. Той създаваше една артистичност във влизането в разговора. Задаваше въпроси, които хората дори не са се сещали, че искат да зададат. Беше много нежен в общуването с близките си“, спомня си Крумова. Не била сред най-близките му, но двамата често почивали заедно на „Градина“.

Преди да седне до Цветков, Крумова дели студиото с Георги Коритаров, а слухове дори я свързваха интимно с него. Тя обаче ги е приемала само с насмешка. Добре познава и съпругата на отишлия си без време журналист.

„Като всеки голям ум, в живота, чисто в битово отношение, беше много несръчен човек. Имаше големия късмет до него да е съпругата му Лина, която се грижеше за него като за пакостливо дете, което непрекъснато чупи китайската ваза в хола. Днес си мисля за нея, защото двамата заедно бяха един човек. И искам да ѝ кажа, че светът ще се върти по-глупаво, защото него го няма“, сподели веднага след смъртта му през 2021 г. Лора.

Тя е категорична, че Коритаров сам поискал да води с нея, а тя първоначално отказала. „Не знам дали ще е добре за мен.“ „Повярвай ми, добре ще е“, отговорила тогавашната шефка на Нова Силва Зурлева. Така се създава един от най-качествените журналистически екипи в телевизията, а между двамата се заражда вярно приятелство, укрепнало през годините.

Тя води в двойка и с още един известен телевизионер – Галя Щърбева. Двете бяха много близки приятелки,

забременяват по едно и също

време, заедно отглеждат децата си Явор и Калина и затова сядат една до друга като водещи на „Комбина“. Предаването обаче пада от програмната схема на Нова през 2017 г., а Лора започва да води сутрешния блок на медията през уикенда. Година по-късно ражда дъщеря си, а след майчинство пробва да остане зад кадър като заместник-главен редактор на „Шоуто на Николаос Цитиридис“ по конкурентната Би Ти Ви.

От септември 2021 г. отново е на екран по Нова телевизия със собственото си предаване „На фокус“, което ще се завърне през септември.