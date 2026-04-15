Близначката Алекс разкри пола на бебето

След приказна любов и незабравима сватба, още по-голямо щастие озари живота на Алекс от дуета „Алекс и Влади“ – певицата обяви, че очаква момченце. Оказва се, че радостната новина съвсем не е от вчера.

Алекс и съпругът ѝ са разбрали пола на бебето още през декември – точно в деня, в който си казват заветното „да“. Така най-важният ден в живота им се превръща в двоен празник – любов и нов живот в едно. Двамата не издържат на емоцията и разкриват тайната пред най-близките си още по време на тържеството.

Това се случва чрез специална сватбена торта, която издава със своите сини блатове, че бебето е момче.

„Благодаря на Бог за живота, който расте в мен – за този малък подарък, който вече ме учи на търпение, вяра и безкрайна любов. Щастлива съм, че ще даря мъжа ми със син, който да продължи фамилията ни и да носи част от него в себе си“, написа къдрокосата чаровница, признавайки, че е пазила тази тайна дълго време от своите почитатели.

Алекс и нейната половинка сключиха брак в средата на декември миналата година. Часове след сватбата хубавицата сама се похвали в социалните мрежи със снимка от колата и кратък надпис: „От днес съм госпожа Боянова“.

Красавицата впечатли и с визията си, като заложи на елегантна бяла дантелена рокля без презрамки, подчертаваща фигурата ѝ, комбинирана с нежно перлено колие. До нея избраникът ѝ бе в класически черен смокинг с бордо папийонка.

Само месеци преди големия ден и сестра ѝ Влади мина под венчилото, а именно Алекс хвана булчинския букет.

Бременността на певицата стана ясна още през февруари с нежна фотосесия с ултразвукови снимки, но тогава тя запази най-голямата новина за себе си. Едва сега Алекс призна, че очаква момче.

Под публикацията ѝ веднага заваляха искрени поздравления. Сред първите бяха балдъзата на Наум Шопов – Ая Минкова, ергенката Валерия Георгиева и дизайнерката София Борисова.

Вече в седмия месец от бременността си, Алекс направо грее от щастие и не спира да се наслаждава на най-вълшебния период в живота си. Певицата си подари заслужена почивка и в компанията на своята близначка и двамата им съпрузи разпуска в Сапарева баня. Там красавицата събира сили за голямата среща с бебето и не спира да се радва на вниманието и грижите на най-близките си.