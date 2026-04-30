Бомбата в ГЕРБ Ванина Колева: Пиарката, която взриви партията отвътре (СНИМКИ)

Пиарката в ГЕРБ Ванина Колева се превърна в „ябълката на раздора“, която буквално разцепи партията. Ролята й в скандалите пръв осветли бившият председател на парламента и министър на културата Вежди Рашидов.

Hotarena разкрива коя всъщност е Ванина Колева?

Палавницата влиза в партията през 2013 г., като първо работи с парламентарната група на ГЕРБ, а след това и като личен PR на министъра на спорта Красен Кралев. Това й дава възможност да обикаля света, което тя не пропуска да отбележи със селфита във фейсбук.

Явно по време на тия командировки се справя отлично със задълженията си, защото Ваниншето, както я наричат герберите, прави невероятна партийна кариера.4

Днес фриволната пиарка, освен за дигиталната война със знайни и незнайни фейсбук страници срещу политическите врагове, отговаря комуникационно за софийската структура на партията, за младежката организация на ГЕРБ и развитието на младите таланти, както и за Столичната община, където под нейното крило са Антон Хекимян, бившият журналист Димитър Вучев и Стефан Арсов, екс областен управител на София.

„Единствената й работа в младежката ГЕРБ е да плете интриги, с това се занимава по цял ден – сватосва и развежда хора, уж на майтап, върти схеми с парите за реклама, пийва шампанско и се изживява като велика шефка“, обясни пред Hotarena отчаян от Ванина гербер.

Самозабравилата се джуконда стига дотам, че с клюките си вкарва бившия правосъден министър Георги Георгиев в криминален сюжет, заради което юристът с добро име в политиката и обществото публично се отказа от спечелено депутатско място и заразя парламента и ГЕРБ, за да се отдаде на адвокатската си кариера.

За да се затвърди като интригантка №1 в партията, преди време добре шпаклована кифла показа пръстен от елитната бижутерийна марка „Тифани” за колосалните 16 635 евро. Не стана ясно кой е нещастникът и дали не разцепи семейството на свой съпартиец…

Ванина Колева обаче не разчита само на спонсорството на свои почитатели - докато върти дупето из централата на ГЕРБ пиарката прави сериозен кеш. Името й се свързва с фирма за дигитален маркетинг, в чийто гравитационен кръг е и Кристиян Шкварек.

Става дума за „Лонгрийч“ ЕООД, основана през май 2021 г. с капитал от едва 2 лева, която обаче бързо подписва договор с ГЕРБ за обслужване на партията в социалните мрежи. Съществуването на фирмата не е тайна – тя е вписана към агенциите, с които ГЕРБ работи още през юни същата година. Нейната дейност обаче, според партията и управителя на фирмата, е договорна тайна. Знае се само, че „Лонгрийч“ работи с една единствена партия и срещу месечен абонамент, заради което тя не присъства в отчета на ГЕРБ пред Сметната палата.

Любопитен момент е, че Ванина Колева бе поставена под прожекторите първо от виден гербаджия – Георги Харизанов. Причината – видният „политолог“ попадна като меме във фейсбук страница „Хер Флик“ по заповед на Ванина Колева с подигравката, че е харесал пост на „Да, България”.

Тогава Харизанов отвърна – „А Aninav Avelok как е, как кара лятото?“. По онова време фейсбук профилът на въртиопашката бе името й наобратно.