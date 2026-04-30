Карлос Насар се помири с баща си

Карлос Насар се сдобри с баща си Хасан след години, в които двамата въобще не общуваха, научи "България Днес". Родителят на олимпийския шампион дори беше с него на европейското първенство по вдигане на тежести в грузинския град Батуми. Това е първа поява на двамата заедно в обществото.

Насар не общуваше с баща си от години насам. Причината е, че Хасан изоставя него, братята и майка му, когато големият спортист е дете.

"Израснал съм бедно, без баща, с болката на майка ми и братята ми. Трябваше да преглътнем това, че той ни е изоставил. Имаше раздяла между майка ми и баща ми. И то не обикновена раздяла. Баща ми ни изостави, после съжали, опита се да се върне при нас. Той ни дърпаше към себе си, после обратното. С две думи - детството ми не беше леко от тази гледна точка, че аз и братята ми имахме липсваш родител. В крайна сметка ние никога не сме имали връзката между баща и син. Онази връзка - силната. В крайна сметка, това че сме му обърнали гръб тримата, му е достатъчно наказание. Защо да го наказвам допълнително", споделял е Насар през годините.

Хасан Насар в Батуми

Първите опити да се свърже с Карлос баща му прави в началото на големите успехи на звездата в щангите. Първоначално Насар не отвръща на апелите за близост на Хасан, тъй като е наранен от действията му, когато е бил дете. Все пак явно с времето е преглътнал обидата и е решил да даде нов шанс на родителя си.

В Батуми баща му беше сред най-развълнуваните от титлата на Насар. Той празнува с него и приятелката му Александра златния медал. Тримата дори си направиха снимки за спомен на почетната стълбичка.

Хасан е ливанец, но в момента живее в Саудитска Арабия.

"Местните хора там говорят непрекъснато за него", каза гордият родител пред bTV.