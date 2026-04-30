Латинка Петрова: Заради скъпотията пак ще сме по площадите

„Чакат ни мракобесни времена! Не виждате ли какво става? Аз лично въобще не съм във възторг какво се случва в държавата!"

Това предсказание направи пред „България Днес“ легендарната актриса Латинка Петрова. По нейни думи, ако политиците не се вземат в ръце да стабилизират положението. в страната, хората заради скъпотията съвсем скоро ще излязат отново по площадите.

„Прекрасно е, че нашата генерация доживя да влезем в еврозоната, това е правилният път за България, но инфлацията и скъпотията не се търпят!“, отсече още Петрова и продължи: „Но все си мисля, че младите ще оправят България, говоря за поколението на моята внучка Леа, тя е на 7 години. Защото не може със стари..., не ми е удобно да ви доразкажа вица, да правиш нов бардак. Бъдещето на България е на младите и те ще го подредят“. По нейни думи поколението, което сега расте: „Ще бъде от граждани на света! Те ще тръгнат по нов път, а нас ни чакат мъки и тегоби следващите 10 години. Просто някои политически кадри трябва завинаги да отидат в историята, за да потръгнат нещата в България“.

Според Латинка Петрова генерацията на нейната внучка Леа е друга, различна.

Леа е първородната дъщеря на журналистката Линда Джонгалова, която пък е дъщеря на Латинка Петрова.

„Леа например се интересува от рисуване, дизайн, такива неща, но грам не я влече актьорската професия. Новото поколение вече разбира, че отмират някои занаяти и отиват в историята. Съвременните хлапета са по-рационални, по-будни, по-умни, но и по-практични от най-ранна детска възраст“, убедена е актрисата.

„Аз ходих в училището на Леа, играх, забавлявах децата и тогава я наблюдавах и разбрах - Леа просто няма моя десен. Другояче е скроена - тя е математичка, решава задачи прекрасно и с удоволствие, но маймунджилъците на баба й я забавляват, но само до толкова, не проявява страст към актьорството“.

За себе си обаче Латинка Петрова казва, че въпреки своите 82 години гори за професията си. „Знаете ли къде ме хващате сега? Във Варна съм. С колегите играем постановката „Трима мъже и една Маргарита“. Актрисата разказва, че с актьорите Христо Шопов, Васил Драганов и Асен Мутафчиев обикалят страната и се радва, че публиката вече се е върнала в театрите. Това много я радва.