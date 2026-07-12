Брат хубавец крие певицата Дара (СНИМКИ)

Победителката от "Евровизия" е леля на момченце, батко й е щастливо женен

Брат хубавец, по когото със сигурност въздишат редица мацки, крие най-успешната българска певица Дара. Баткото на изпълнителката - Йордан, е две години по-голям от известната си сестра, но двамата си приличат досущ като близнаци.

Дара, Йордан и майка им Катя

Именно защото израстват с разведени родители, те са изключително привързани един към друг и до днес се подкрепят във всичко. Освен визуалните сходства брат и сестра споделят и близки рождени дати - Дара е родена на 9 септември, а Йордан на 16-и. Точно затова като малки често празнували заедно специалните поводи.

Йордан, Дара и сестричката им

В детството двамата често спорели, стигало се и до тупаници, а баткото не щадял малката Дара, която и тогава показвала буен характер. Победителката от "Евровизия" неведнъж е споделяла, че именно Данчо и семейството й са нейното убежище и хората, които я "заземяват" от висините на славата.

С любимата му Симона

Дарина и Йордан имат и още една сестричка - Моника, която е от друг брак и преди броени дни навърши 17 години.

Въпреки че е голям красавец, братът на певицата вече е минал под венчилото. Негова съпруга е чаровната варненка Симона, която официално приема фамилията Йотова и изглежда повече от перфектно. Съдейки по фейсбук публикация, двойката е сключила брак съвсем скоро - на 26 юни, далеч от медийните погледи.

Младежът е магнит за внимание

Но не сватбата е най-голямата радост в живота на младежите, а малкият им син Филип. Детенцето се ражда през 2024 г., донасяйки много смях и емоции на цялата фамилия. Най-щастлива от появата на мъника е леля му Дара, която го обсипва с любов, внимание и играчки. Вярна помощница в грижите за момченцето е и майката на Йордан - Катя, която успява да възпита най-голямата ни международна звезда в момента.

Дара разби всички класации

Преди броени дни световният хит "Бангаранга" се превърна в най-слушаната българска песен на всички времена. Култовото парче, с което през май Дарина грабна победата във Виена, е номер 1 в платформата Спотифай, постигайки исторически успех. По последни данни песента е пускана над 42 372 682 пъти, оставяйки досегашния първенец "Сен Тропе" на Азис на втора позиция - с 42 226 824 стрийма.