Брутални разкрития на Светлана: Правих опити за самоубийство заради Християн!

„Правих няколко опита за самоубийство.“ Това разкри ексклузивно тези дни плеймейтката Светлана Василева. Бившата на Християн Гущеров призна, че е била много наранена от изневерите на Гущеров-младши, и то с жени, които тя е смятала за свои близки приятелки, в семейната им къща в Правец, докато тя е била бременна с втората им рожба, пише "България Днес".

„И той е харчел луди пари за тях от парите, дадени от баща му“, твърди тя.

След като двамата се разделят, русото изкушение стига едва ли не до просяшка тояга.

„Минах през един изключително труден период“, откровена е бившата Мис Плеймейт.

„Имало е дни, в които хладилникът беше абсолютно празен. Не пожелавам на никого да мине през това нещо! Седяхме вкъщи с майка ми и четирите ми деца и буквално нямаше какво да ядем! Майка ми се принуди да тегли кредити. А тя никога не е взимала заеми през живота си!“, не може да забрави тези драматични моменти от съвсем близкото си минало експоловинката на Християн Гущеров.

„Взеха ни всичко – дрехи, обувки, приборите за хранене, количките на децата, майка ми нямаше какво да облече... Оставиха ме с два чифта обувки и дрехи. Бях на дъното, на нулата“, описва кошмара, през който е минала популярната блондинка.

Светлана обаче смята, че нито разпадът на връзката ѝ със сина на бизнесмена Добромир Гущеров, нито последвалият тежък период в живота ѝ са били случайни, а по думите ѝ са резултат от магия.

„Много ме е страх от магии! Вярвам, че съществуват, въпреки че някои хора сигурно ще кажат, че съм луда. Но моят кръстник, който беше много здрав човек, нищо му нямаше, просто си замина за няколко дни. Тогава още бях малка. Няма да забравя как в тях, когато бяхме, под балатума, в ъгъла зад входната врата, имаше откъснато парче и кръстницата беше намерила под него бележка вътре с някакви неща и тогава те казаха, че е починал от магия“, кръсти се Василева.

„А и когато се нанесохме в къщата на Християн, също бях намерила страшно много неща. Никога няма да забравя как зад една картина намерих кичур коса, увита с бележка, изписана с някакви много особени знаци, на напълно непознат и странен език“, доверява още горещата мацка.

Плеймейтката издава и че Гущеров-син все още не ѝ е бивш мъж.

„Не сме разведени официално. Тече дело за развод, но той не се явява на делата. Така се случи, че Християн не се грижи за децата. Вижда само Анелия и Добромир, когато са при майка му, защото той живее при нея, но не е виждал Валентина и Криси вече втора година. Никога не ми е помогнал за каквото и да било по никакъв повод. Една близалка, един чипс не им е купил за рождените дни“, не крие огорчението си настоящата инфлуенсърка.

„Християн е бил явно добър актьор и аз съм живяла седем години в един измислен свят. Аз знам, че той си работи, има си фирми, но се оказва, че в цялото това нещо няма никаква истина и тези бизнеси не са съществували, всичко е било фалш и лъжа. Не вярвах, докато един ден не дойде един приятел и не ми показа снимки и доказателства. С жени е бил. Снимки как им превежда пари, купува коли, плаща училища... Затова ме е изпращал често на почивки, за да си прави това, което иска“, негодува плеймейтката.

Светлана за сефте цитира и думите на бащата на бившия си съпруг – бизнесмена Добромир Гущеров.

„Веднъж се скарахме много лошо с баща му по телефона, защото аз защитавах Християн. И той ми каза: „Ще дойде време, когато ще разбереш, че той не обича нито теб, нито децата си. Християн не обича никого. Той е един неблагодарник“, вади на показ преценката на Гущеров-старши за наследника му красавицата.