Цял Кипър пее „Бангаранга“, Памбос Агапиу ще прави латиноверсия

„Бангаранга“ отдавна не звучи само в България.



Победната песен на Дара от „Евровизия“ се е превърнала в истински хит и в Кипър, където хората не само я пеят, но и танцуват емблематичната хореография. Това разказва пред „България Днес“ международният съдия по спортни танци Памбос Агапиу, който от години организира едни от най-големите латинофестивали на Балканите.

„Цял Кипър пее „Бангаранга“. Песента стана огромен хит на острова“, с усмивка заявява Памбос.

Любопитно е, че Дара остава в много близки отношения с кипърската представителка Антигони Jalla още по време на конкурса. Двете хубавици поддържат приятелството си и до днес, а песента на Антигони Jalla се превръща във второто най-слушано евровизионно парче в България след победната „Бангаранга“.

Популярността на нашия хит стига дотам, че през юни водещите на едно от най-гледаните телевизионни предавания в Кипър – „Паме Пареа“, изпълняват емблематичната хореография в ефир. Клипът обикаля социалните мрежи, а един от водещите – Константинос, признава с усмивка, че след танца го болял вратът цяла седмица

Агапиу също споделя, че с удоволствие би се заел с нов прочит на триумфиралото парче.

„Бих направил латиноверсия на „Бангаранга“. Мисля, че ще се получи страхотно“, вярва талантливият танцьор.

След като догодина България ще бъде домакин на „Евровизия“, мнозина вече гадаят как трябва да изглежда следващото ни участие.

„Не мога да дам съвет за хореографията отсега. Всичко зависи от песента. Първо трябва да я чуем, тогава идват идеите за танца“, обяснява треньорът по танци, който е отворен да даде идеи.

Покрай разговорите за музика Памбос коментира и една от най-обсъжданите теми всяко лято – цените по родното Черноморие. Според лъчезарния кипърец българските курорти често търпят незаслужени критики.

„Много обичам българското море – има прекрасни плажове и страхотен пясък. Ако нещо ти се струва скъпо, просто избираш друго място. Не е нужно постоянно да се оплакваме“, смята той.

Чужденецът, който от 25 години живее и работи в България, дава за пример гръцкия остров Миконос, където луксът струва в пъти повече. „В Миконос шезлонгът може да стигне 300–500 евро за ден, а хората не се възмущават. Просто знаят къде отиват“, казва даровитият танцьор.

По думите му не бива да се забравя, че сезонът по българското Черноморие е много по-кратък и собствениците на хотели и ресторанти трябва да покрият разходите си само за няколко месеца

„Не ги оправдавам, но хората имат огромни разходи и трябва да ги избият за два-три месеца. Трябва да гледаме и тяхната гледна точка“, убеден е Памбос.

Агапиу прекарва голяма част от лятото в България и споделя, че при последното си посещение преди няколко седмици плажовете са били пълни с летовници. Убеден е също, че домакинството на България на „Евровизия“ догодина ще привлече още повече чужденци към страната ни.