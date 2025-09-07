Последни
Даниел Петканов спи с омъжената Глория Петкова

Лудия репортер се залюбил с манекенката покрай съвместното им участие в новото риалити на Би Ти Ви „Игра на предатели”

 

Даниел Петканов отново лети на крилете на любовта, научи „Уикенд” от свои отлично информирани източници. От няколко седмици насам Лудия репортер дарява с нежност и страст актрисата, манекенка и диджейка Глория Петкова. Двамата се загаджили покрай съвместното им участие в новото риалити на Би Ти Ви „Traitors: Игра на предатели“.

„Връзката си пазят в тайна, но често излизат заедно – уж само като приятели. Любимото им място за срещи е бар „Гато”. Понякога взимат със себе си и децата си - Габриел и Анабел. Хлапетата си играят, докато родителите им си гукат влюбено”, споделиха информаторите ни. И допълниха, че когато Дани е с новата си изгора, очите му буквално блестят от щастие. Той е видимо хлътнал по красавицата.

В отношенията на Петканов и Петкова нямаше да има нищо нередно, ако 33-годишната красавица не беше омъжена. Неин съпруг е варненският бизнесмен Методи Велинов. Човекът е доста заможен, но има и един недостатък – доста възрастен е. На такъв като него Лудия репортер може да бъде син.

Глория и посивелият в косата Методи се венчаха през 2018 г. Сватбата им беше много пищна и се състоя в двореца „Евксиноград”, припомнят запознати. Явно обаче в момента в брака им има пробойна и младата актриса намира утеха в обятията на Дани Петканов.

Дърт е, да

преди 15 минути

С Деси Цонева май пробваха да си ги разменят дъртите мъже ама нещо не стана и сега са скарали. Тая я е срам да го покаже дъртофелника. Да ти намери по готин и приятен от Петканов

