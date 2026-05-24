Дара става милионерка след триумфа на „Евровизия"

Засипаха я с оферти за договори със световни музикални компании

Румен Димитров
Засипаха я с оферти за договори със световни музикални компании

Дара има шансове да стане милионерка след безапелационния си успех на „Евровизия” тази година. Победата, която тя донесе на България, сама по себе си няма да й донесе и стотинка, но световната популярност на родната звезда вече започна да й се изплаща. Тя завъртя търговия с тениски, чорапи и кичури за коса с тигрова окраска като прическата й в „Бангаранга”, хонорарът й скочи, световни музикални компании я засипаха с оферти за договори, а в САЩ тийнейджърите полудяха по суичъри с щампи на българката.

 

Първото място на „Евровизия”, за което Дара признава, че с години е мечтала, не е обвързано с финансови облаги. От самото създаване на конкурса преди 70 години досега победата в него е само морална. Но благодарение на представянето си във Виена българката стана световна звезда със своята „Бангаранга” и това вече започва да й носи приходи. Песента спечели безапелационна победа с 576 точки – с цели 173 повече от класирания втори Ноам Бетани от Израел. Това е един от малкото случаи в този конкурс, в които едно и също парче е фаворит и в класацията на международните журита, и в гласуването на зрителите. Още на следващия ден успехът на Дара започна да й носи съответните дивиденти не само в морален план, но и в чисто финансов.

В САЩ моментално пуснаха цяла серия стоки с лика на българката и с надпис „Бангаранга”. Това са суичъри по 42 долара, чаши за кафе и тениски по 13 долара, платна за стена на цена между 23 и 30 долара, на някои от които е и българското знаме, оградено в голямо сърце, пазарски торбички по 14 долара, шапки с козирки също по 14, шорти по 21 и др. На един от суичърите Дара е изобразена в кукерската си рокля, на друг – в бодито си от концертите на световния конкурс. Всичко това би трябвало да й носи пари от авторски права – процент от продажната цена, особено стоките, за които е използвано лицето й. Името й фигурира и сред официалните автори на парчето, с което спечели „Бангаранга”, така че дори самото използване на думата „Бангаранга” за комерсиални цели би трябвало да й се плаща. В България също се предлагат стоки с марката „Бангаранга”, макар и в по-ограничен асортимент. Има тениски по 13 евро, чорапи по 15 и кичури за коса с тигрова щампа по 10 евро.

Логично, хонорарът на певицата също се вдига, след като тя вече е световна звезда. Парите, които ще взима за участие оттук нататък, ще са поне 10 бона в евро, твърдят хора от бранша. Това включва час пеене с евентуален бис от едно-две допълнителни парчета. Досега за такъв хонорар е извивала глас единствено фолк дивата Преслава и то придружена от бенд, който свири на живо. При звездата от „Евровизия” се очаква парите да са само за нейното участие, а ако има и музиканти с нея, ще се заплаща допълнително.

Това обаче е нищо в сравнение с рекламните договори, които вече валят съм 27-годишната варненка. Досега тя беше рекламно лице само на верига магазини, от които получаваше добри пари, но все пак не можеше да става и дума да натрупа милиони от това. Отсега нататък ликът й най-вероятно ще се ползва и за реклами зад граница в цяла Европа, което ще увеличи в пъти съдържанието в банковата й светка. Очаква се да я търсят и за лице на всякакви други стоки и услуги, включително казина. Кои оферти ще приеме певицата, зависи от нея и екипа й.

По-важното обаче е, че са я търсили с предложения за договори от най-големите световни музикални компании, наложили в шоубизнеса звезди като Бионсе, Лейди Гага, Риана, Бруно Марс, Ед Шийрън и др. Самата Дара сподели това в интервю в Би Ти Ви. Засега тя има договор със Саня Армутлиева и няма как да приема оферти без нейно съгласие. Двете заедно щели да разглеждат предложенията и да преценят кои ще приемат и кои ще отхвърлят. Като официален продуцент на звездата Саня има думата за всичките й договори както в момента, така и занапред. Тя има право и да преотстъпва услугите й срещу определени суми за фирмата й „Вирджиния рекърдс”, които се очаква да растат в близките месеци.

От самата Дара обаче зависи как ще използва славата си занапред. Тя има шанс да остане на върха с много работа и серия от умни ходове или да слезе от него, оставайки със спомена от звездния си миг на „Евровизия”.

Бивш от МВР76

преди 20 минути

