Депутатът Влади Николов три пъти предлагал брак на жена си

Владимир Николов е в центъра на общественото внимание заради новата си роля. Бившият капитан на националния отбор по волейбол положи клетва като народен представител в 52-рото Народно събрание от листата на „Прогресивна България“.

При влизането си в парламента той заяви, че формацията ще работи за възстановяване на доверието в Народното събрание. По думите му е „абсолютно недопустимо“ парламентът да има едва 8% обществено одобрение. Основната цел, според него, е институцията да възвърне своята стойност чрез реален дебат и идеи, а не чрез конфронтация.

В първия си работен ден като депутат Николов пристигна с луксозен електрически автомобил от висок клас. Цената на нов такъв модел с всички екстри варира между 90 000 и 130 000 евро, а при употребявани автомобили — между 50 000 и 80 000 евро.

Владо Николов е една от легендите на българския волейбол. Като състезател на „Левски“ е петкратен шампион на България и носител на две купи на страната. Има сериозни успехи и в чужбина, където печели трофеи във Франция и Италия. С националния отбор на България печели бронзовите медали на световното първенство в Япония през 2006 г.

Зад публичния образ стои стабилно семейство, което от години е пример за устойчивост. До него неизменно е съпругата му Мая, с която са заедно повече от две десетилетия и имат четири деца.

Историята им започва още през 1995 г. в спортната зала. „Забелязахме се на волейболното игрище. После една приятелка ни покани на рожден ден — и двамата бяхме там. Танц, една невинна целувка и така започна всичко“, разказва Мая.

За началото на връзката си тя споделя още: „Бяхме много дисциплинирани. Той държеше на режима като спортист и не сме ходили по нощни купони. Дори пропуснахме абитуриентски балове заради мачове.“

Владо Николов предлага брак на Мая три пъти, преди тя да каже „да“. Първият път тя е на 18, а той на 20. Отказва с думите, че са твърде млади. При третото предложение приема, а по-късно се шегува, че вече ѝ било неудобно да отказва. Двамата се женят през 2003 г., а сватбата е съобразена с неговите спортни ангажименти.

Мая прави компромис със собствената си волейболна кариера, за да се посвети на семейството. „Исках да имам човек до себе си. За мен беше важно да бъда майка, която е близо до децата си, не само физически, но и като приятел“, споделя тя.

Семейството винаги е било приоритет. „Децата се гледат с любов, не с пари“, казва Николов. Двамата им по-големи синове — Алекс и Мони — вече са част от националния отбор по волейбол и играят на международно ниво. По-малките им деца — Филип и Дария — все още са ученици.

Въпреки натоварения живот, най-важното за тях остава непроменено: любовта и уважението. „Важно е да си казваме, че се обичаме. Рутината е това, което може да убие любовта“, казва Николов. А Мая допълва: „При нас винаги е било важно да сме интересни един на друг.“

Докато Владо Николов прави първите си стъпки в политиката, зад него остава семейство, което вече е преминало през достатъчно изпитания — и продължава напред заедно.