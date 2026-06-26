Деси от „Игри на волята“: Не мога да намеря адекватен мъж https://hotarena.net/laifstail/desi-ot-igri-na-volyata-ne-moga-da-namerya-adekvaten-mazh HotArena.net

Красивата риалити звезда Десислава Сапунджиева е решила да направи нова важна крачка в живота си. Участничката от „Игри на волята“ записва магистратура по „Храни, хранене и диететика“ – тема, която я вълнува от години и към която подхожда с огромен интерес.

„Сега записвам магистър по храни, хранене и диететика. Постоянно чета по темата. Освен че ми е интересно, в някакъв момент бих се занимавала професионално с това. Но не това е основният план. Не искам дипломата заради хартията, а заради знанията. Това е тема, която истински ме вълнува“, споделя тя.

Деси е запалена по здравословния начин на живот, но не защото преследва идеала за слаба фигура.

„Не ми е целта външно да изглеждам добре. Винаги съм имала много бърз метаболизъм. Още от малка обичам да си похапвам и никога не ми е било проблем.“

Интересът ѝ към храненето се заражда след преместването ѝ в София. Тогава започва да обръща внимание на връзката между храната и здравето.

„Преди не се съобразявах и хапвах всякакви неща. В един момент станах вегетарианка. Аз съм човек на крайностите и дори залитнах. Стигнах 44 килограма при ръст 170 сантиметра и хората около мен започнаха да ми казват, че приличам на скелет. След този период започнах постепенно да изграждам култура на хранене.“

Днес тя гледа на храната като на инвестиция в бъдещето.

„Идеята ми не е да изглеждам по-добре. Идеята е в дългосрочен план да живея по-динамично и да бъда пълноценна. Включително храненето забавя стареенето. Това не е суета, а начин да живееш по-добре.“

В ежедневието си избягва пържените храни и преработените продукти.

„Не ям пържено, защото вкусът вече не ми харесва и ми става тежко. Сладкиши, чипсове и подобни неща изобщо не ме привличат. Много рядко бих си взела протеинов бар, ако нямам време и съм в краен случай.“

Повечето си ястия приготвя сама у дома.

„Готвя доста и ми се получава. Още когато дойдох в София и започнах да живея сама, започнах и да готвя. Често си измислям собствени рецепти, но ако следвам рецепта – всичко е до грам“, казва тя.

Яйца

Любимата ѝ закуска е овес с протеин или яйца на очи със сирене и запечен черен хляб. Във всяко хранене включва зеленчуци, а рибата присъства редовно в менюто ѝ. Често я комбинира със салата, ориз или сладък картоф. За вечеря понякога избира само голяма салата, а сред любимите ѝ ястия е паста от ръж и лимец, приготвена по болонезе.

Спортът също е неизменна част от живота ѝ. Деси тренира почти всеки ден.

„Тренирам шест пъти седмично. Бих тренирала и всеки ден, но понякога работата не позволява. Освен това тялото има нужда от възстановяване.“

След участието си в „Игри на волята“ тя все още се бори с последствията от някои контузии.

„Опитвам се да се върна към кросфита, но все още е трудно. В момента работя основно за заздравяване на мускулатурата. Правя много упражнения с ластици и изометрични упражнения. Помага ми много кинезитерапевт.“

Куфар

Родена е в Кърджали, живяла е между 10- и 15-годишна възраст в София, а днес е установена в Пловдив.

„Свикнала съм да си местя живота. Тежко е, защото създаваш среда и приятелства. Но в Пловдив хората живеят доста по-лежерно. След време започнах да взимам и от тяхното спокойствие.“

Свободното си време посвещава на любимите си занимания. Спортът остава най-голямата ѝ страст, но далеч не е единствената.

„Обичам много Формула 1 и не пропускам състезание. Харесвам книгите, основно художествената литература. Минах периода със self-development книгите. Сега чета за удоволствие и много обичам класиките. Любимата ми книга е „Престъпление и наказание“. Понякога чета по няколко книги едновременно.“

Видео

След „Игри на волята“ Деси успява да развие сериозно присъствието си в социалните мрежи.

„Исках много да развия профила си и това ми е интересно. Наскоро бях поканена на международно инфлуенсърско събитие с около 50 инфлуенсъри от 13 държави и останах много впечатлена.“

Паралелно с това тя продължава и професионалната си кариера. Завършила е УНСС със специалност във факултет „Приложна информатика и статистика“, а днес работи като софтуерен тестер.

„Докато учех, работех и успявах да съчетавам университета с работата. След това изкарах и допълнителни курсове по програмиране, които ми помогнаха за професията.“

В личен план обаче признава, че все още не е открила правилния човек до себе си.

„Иска ми се да имам семейство, но засега не се получава. Не мога да намеря адекватен мъж, затова съм на етап да се развивам сама. Живея добре, имам добър стандарт, работя и тренирам, но отсреща не срещам човек, който да ми пасне.“

Тя е категорична, че не търси човек, който да я издържа.

„Търся мъж, който да е на моето ниво – не само финансово, но и емоционално, и интелектуално.“

Според нея съвременните отношения стават все по-трудни.

„Не обичам да си пиша с непознати хора, а и не излизам много. В темата с мъжете съм доста объркана. Струва ми се, че много от тях са нерешителни или не искат семейство и отговорности. Ако ще си взема мъж, който ще ми направи дете и после ще го гледам сама – не, благодаря. По-добре да съм сама. Всяко нещо идва с времето си.“

Каре

Мечтае за Малдивите, влюбена в Сингапур

Пътуванията са другата голяма страст на Деси. Тя обича да опознава културите отвъд туристическите маршрути.

„Харесва ми да се разхождам по малките улички, да се докосвам до живота на местните хора. Обичам ресторантите и местната кухня.“

Сред мечтаните ѝ дестинации са САЩ, Русия и Япония.

„Искам да видя Москва, Санкт Петербург и Ню Йорк. Това са места, които според мен трябва да се видят.“

От посетените държави най-силно впечатление ѝ е направил Сингапур.

„Сингапур е едно от местата, които най-много са ме впечатлявали. А в Европа Барселона е уникална. Била съм много пъти и винаги ми харесва.“

За предстоящата зима планира бягство към по-топли дестинации.

„Мисля за Малдивите, Шри Ланка или Тайланд. Искам, когато тук е зима, да бъда на топло. Това ще бъде първото ми подобно пътуване.“

За разлика от много други пътешественици, Бали не успява да я впечатли.

„Има няколко места, които изглеждат добре в Инстаграм, но да чакаш час за снимка от две минути не е моето нещо. Не разбирам какво толкова харесват хората там. Но Сингапур наистина ме впечатли. Искам да продължавам да пътувам и да откривам нови места.“