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Доставчикът на храна, който влезе в сблъсък с Мирчев, иска извинение

https://hotarena.net/laifstail/dostavchikat-na-hrana-koyto-vleze-v-sblasak-s-mirchev-iska-izvinenie HotArena.net
Румен Димитров
518
Доставчикът на храна, който влезе в сблъсък с Мирчев, иска извинение

Румен Димитров
518

Доставчикът на храна Димитър Давидов, който влезе в сблъсък с депутата от "Да, България" Ивайло Мирчев, поиска извинение от него на брифинг, който  даде заедно с ПП "Възраждане" пред журналисти в кулоарите на НС.

Давидов отрече да е употребил алкохол и наркотични вещества в деня на сблъсъка и сподели, че са му били направени тестове, които са били отрицателни. Той няма намерение да съди Мирчев, но държи да получи извинение.

"В този случай това, което е направил Мирчев, е коствало пари на един обикновен български работник. Аз като политик, мога да кажа, че Ивайло Мирчев трябва да си подаде оставката като председател на парламентарна група и да напусне българската политика", заяви лидерът на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов.

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