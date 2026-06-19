Доставчикът на храна, който влезе в сблъсък с Мирчев, иска извинение

Доставчикът на храна Димитър Давидов, който влезе в сблъсък с депутата от "Да, България" Ивайло Мирчев, поиска извинение от него на брифинг, който даде заедно с ПП "Възраждане" пред журналисти в кулоарите на НС.

Давидов отрече да е употребил алкохол и наркотични вещества в деня на сблъсъка и сподели, че са му били направени тестове, които са били отрицателни. Той няма намерение да съди Мирчев, но държи да получи извинение.

"В този случай това, което е направил Мирчев, е коствало пари на един обикновен български работник. Аз като политик, мога да кажа, че Ивайло Мирчев трябва да си подаде оставката като председател на парламентарна група и да напусне българската политика", заяви лидерът на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов.