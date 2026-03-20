ДРАМАТА ЕСКАЛИРА: Скандални разкрития за любовниците на Андонов и гнусните схеми на жена му Никол

Скандалът около Димитър Андонов и отношенията му с дъщеря му Марая придобива още по-тревожни измерения. Според хора от близкото му обкръжение, напрежението в семейството от години ескалира, а в центъра на конфликтите многократно е попадало самото дете.

„Марая се превърна в разменна монета“, твърдят запознати, описвайки сложната динамика между Андонов, настоящата му съпруга Никол и личния му живот извън брака.

По думите им, при всеки по-сериозен конфликт или сътресение в отношенията между Андонов и Никол – включително в периоди, когато той се сближава с други жени – поведението в дома рязко се променя. „Имало е моменти, в които почти се стига до втори развод, дори до ново дете с друга жена“, твърдят близки.

В подобни ситуации, разказват още те, Никол демонстрира рязка смяна в отношението си към Марая. „Първо започват извинителни съобщения към майката, покани към детето, уж добронамерен тон. Но това трае кратко“, споделят източници.

Според тях, „доброто поведение приключва още на втория ден след доволно изпито количество алкохол. И тогава напрежението се връща с пълна сила. Стигало се е до гонене на малката Марая от дома, хвърляне на лични вещи, а детето е било въвличано в скандали, които не са за неговата възраст. И най-потресаващото – имало е и шамари от страна на таткото Димитър!

Най-тежките обвинения са насочени към ролята на самия баща. „Не е нормално – къде е умът и сърцето му? Нали е баща“, коментират хора от обкръжението, подчертавайки, че според тях Андонов не е поемал реална отговорност за отглеждането и възпитанието на дъщеря си извън формалната издръжка, която също не винаги е била редовна. На него му било дори забранено да поздравява Марая за празници и рождени дни.

„Случвало се е с месеци да няма контакт, а после да се обади само за да обиди детето, най-често с това, че прилича на майка си“, твърдят още те.

По думите им, дори в трудни периоди като пандемията, интересът към състоянието на Марая е липсвал. „Не е питал има ли нужда от нещо, има ли храна, лекарства… нищо“, казват източниците.

Според тях, детето е било използвано и като средство за социални контакти покрай училището – за запознанства и връзки. „В един момент достъпът им беше ограничен“, твърдят близки до ситуацията.

Потърсихме за коментар и Мария, която досега не е говорила публично по темата. Певицата бе лаконична, но категорична:

„Не знам защо всякакви бивши и настоящи на хора, които не участват в моя живот, когато изпаднат в безтегловност и страдат от липса на внимание, започват да се сещат за неща, които по някакъв далечен начин да ги свържат с мен“, заяви тя.

„Имали сме подобен случай и миналата година“, добави с усмивка Мария, преди да подчертае ясно позицията си: „Да си гледат жалкото израстване и остаряване и да не се занимават с мен. За мен говори 26-годишният ми труд.“

В края на разговора тя допълни кратко, но показателно: „Горда съм със себе си и семейството ми.“