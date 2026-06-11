Жасмина Стоичкова стана Фатална кралица 2026 (СНИМКИ)

на сцената

Червени нокти, черни рокли, високи токчета и провокации без цензура превзеха центъра на София във вторник вечерта, когато се проведе конкурсът за избор на фатална кралица на България.

Голямата победителка стана Жасмина Стоичкова - красавицата, която вече е носителка на титлите Мис Силикон 2021 и Мис Силикон на десетилетието 2022, успя да подпали залата с едно от най-предизвикателните признания на вечерта още преди да грабне короната.

Победителката бе великолепна, снимки: Пламен КОДРОВ

Във визитката си изкусителката от София призна, че използва секса като манипулация над мъжете. Фаталната чаровница с ослепителна усмивка се определи като пряма и непредсказуема и разкри, че е имала връзка с женен мъж, а за бившите си отсече, че им пожелава да спрат да мислят за нея.

Росица Василева, снимки: Пламен КОДРОВ

Зад организацията на бляскавото събитие стои чаровната Ива Атанасова-Айви, която бе и водещ на вечерта. Лъчезарната блондинка призна, че е избрала символично датата 9 юни и броя на участничките - девет, защото според нея числото 9 носи енергия на фаталност, женственост и магнетизъм. В последния момент обаче една от хубавиците се разболяла и така на сцената дефилираха осем момичета. Участничките преминаха през три тура - първо по сатенени нощници, после със секси бодита тип бельо, а накрая с тежки бални рокли, обсипани с камъни, пайети и пера.

Ергенката Бетина обра овациите, снимки: Пламен КОДРОВ

Сред журито блестяха красивите Джулиана Гани, Светлана Василева и Нора Недкова, енигматичният ерген Стоян Димов, както и очарователните и харизматични ергенки Симона Пантова и Санта Китана.

Анджела Шаркова, снимки: Пламен КОДРОВ

Градусите в заведението се покачиха още повече, когато Санта Китана излезе на сцената заедно със Стоян Димов, а двамата разпалиха страстите със секси салса под певческия съпровод на ергенката от първия сезон на романтичното риалити Гергана Стаменова. Атмосферата допълнително нажежиха фолкпевицата Малена, както и брадърите Мути Мутиев и Жоро Ланеца, които също се включиха в звездната програма на вечерта.

Изкусителка е, снимки: Пламен КОДРОВ

Светлана Василева и фаворитката й, снимки: Пламен КОДРОВ

Момичетата бяха много секси, снимки: Пламен КОДРОВ

Джулиана Гани и Стоян, снимки: Пламен КОДРОВ

По-късно организаторката Ива Атанасова-Айви отново покани Санта Китана на сцената, за да изпълни няколко свои парчета. Само за минути дансингът се изпълни с танцуващи популярни лица, които кършеха снаги и пееха с пълно гърло под провокативните ритми и горещите текстове на чаровната изпълнителка.

Малена, Санта Китана и Стоян запалиха дансинга, снимки: Пламен КОДРОВ

Красивата организаторка Ива позира със Симона, снимки: Пламен КОДРОВ

Сред гостите на конкурса се откроиха Яница от "Хелс китчън", която за първи път се появи публично със своя любим Мути Мутиев, победителят от последния сезон на "Биг брадър" Давид Бет, ловецът на духове Стефан Николов с половинката си Сафито, ергенките Белослава и Цвети Ненова, както и Тянко Стоилов от "Игри на волята".

Хубавиците дефилираха с официални рокли, снимки: Пламен КОДРОВ

На почетното второ място в надпреварата за най-секси и скандална дама се нареди 20-годишната Росица Василева от София - студентка по право в Софийския университет, която във визитката си обяви: "Адвокатките са палави". Дългокраката чаровница призна още, че би избрала 20 000 лева пред една вечер със световноизвестния италиански секссимвол и актьор Микеле Мороне. Лентата й бе връчена от Светлана Василева, която не скри, че Роси е била нейната фаворитка за победителка.

Гергана Стаменова , снимки: Пламен КОДРОВ

Третото място отиде при Бетина Лиданска от последния сезон на "Ергенът", а короната й поднесе Джулиана Гани. 31-годишната монтанка Бети обра най-много спонсорски награди.

Нора Недкова е фатална в червено, снимки: Пламен КОДРОВ

Останалите участнички също не спестиха скандални признания. 27-годишната гримьорка Диана Георгиева спокойно обяви, че е правила секс още на първа среща, а за бившите си отсече: "Майната им!".

Ергенката се уви с шал с пера, снимки: Пламен КОДРОВ

Божидара Иванова, която се занимава с бели денс и излезе на сцената с пендари, показвайки завидни танцови умения, шокира с изречението:

"Предпочитам парите пред любовта".

Натали Кешишиян също остави залата без думи с историята как 70-годишен мъж я преследвал с бастун, защото искал да бъде с нея.

"Най-големият ми грях е, че съм себе си", заяви брюнетката, която отсече, че би била с дебел, но богат мъж, тъй като тя ще му помогне да влезе във форма и да отслабне.

18-годишната Габриела Василева от Пловдив впечатли с по-спокойното си присъствие и думите: "Чета хората като книги".

Единствената блондинка в конкурса - Анджела Шаркова, също успя да прикове погледите на публиката със сценичното си поведение и естествен чар.

Цвети Ненова, снимки: Пламен КОДРОВ

В последния кръг журито имаше възможност да попита претендентките нещо, преди да вземе окончателно решение. Тогава Санта Китана директно провокира Жасмина с въпроса:

"Ако си обвързана и богат мъж ти предложи 5000 евро, за да спиш с него, би ли го направила?".

Бетина и Симона са близки, снимки: Пламен КОДРОВ

Победителката отговори мигновено:

"Не. Никога не изневерявам на мъжа си и не гледам другаде. Аз с един мъж съм като за пет".

След финала на конкурса една от участничките остана леко разочарована. Арменката Натали Кешишиян реагира емоционално на решението на журито и веднага ги попита дали са били искрени в избора си.

Тогава Нора Недкова направи категоричен коментар пред "България Днес". Русокосото миньонче призна, че през цялото време е следило най-вече за харизма и присъствие: "Фатална кралица означава жена с излъчване, с присъствие, дама, която може да прикове всички погледи към себе си. Не говорим просто за красота".

Според Нора Жасмина напълно заслужено е спечелила: "Смятам, че точно тя беше най-артистична, най-секси и най-запомняща се".

Недкова коментира и реакцията на Натали: "Със сигурност тя бе афектирана и това е нормално. Момичето е дошло тук, за да печели, но когато има толкова голямо жури и всичко е с гласуване, няма как да не е честно".

Натали

Малена, Санта Китана и Стоян запалиха дансинга, снимки: Пламен КОДРОВ