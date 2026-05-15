Дрогирани журналистки вилняха на премиера в Сатирата, Сърменов ги изгони

Премиерата на спектакъла „Шум зад кулисите“ в Сатиричен театър „Алеко Константинов“ беше белязана от неприятен скандал. Две жени, представящи се за продуцентка и журналистка, пристигнали с около 20 минути закъснение за началото на представлението и предизвикали напрежение, след като не били допуснати в салона.

„Хора в неадекватно състояние, които парадират с професиите си, тръгнаха да влизат 20 минути след началото на представлението. Бяха две жени – едната твърди, че е продуцент, а другата журналист, с нея поне сме запознати“, разказа пред „Телеграф“ директорът на театъра Калин Сърменов, без да споменава имена.

По думите му двете жени били „в неадекватно състояние“, като според него не ставало въпрос за употреба на алкохол, а „за някакви други неща“. „Разширени зеници и поведение, което може да се каже, че е недопустимо. Журналистите имат големи претенции и хубави езици, когато се опитват да демонстрират някакъв морал, но когато опре до тях – нещата не изглеждат така. Човек трябва първо да погледне себе си и да оправи собствената си къщичка“, добави още Сърменов.

Той категорично защити действията на екипа на театъра и подчерта, че няма как при подобно закъснение посетители да бъдат допускани в залата, още повече при агресивно поведение.

„Не е възможно при такова закъснение да се държиш по този начин – да крещиш и да обиждаш. Не искам да се заяждам с никого, но трябва да се знае, че ние никога няма да отстъпим от защитата на нашата професия. Меко казано, не е етично да ми се изтъкват професии и статути с думите: „Аз трябва да вляза“, заяви той.

Сърменов допълни, че по време на представлението в салона е присъствала и председателката на Народното събрание Наталия Киселова, а на място е имало и служители на НСО.

„Не искам да обиждам никого, но искам да похваля екипа на Сатирата, че отстоя позицията си и не ги допусна вътре“, каза още директорът на театъра.

Въпреки напрежението премиерата на „Шум зад кулисите“ се е състояла успешно. Следващото представление на постановката е насрочено за 26 май от 19:30 часа.