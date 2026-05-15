Поли от "Хелс китчън" с разтърсващо признание: Момче опита да се самоубие пред очите ми!

На разтърсваща ситуация, за щастие, завършила с щастлив край, става свидетел участничката от "Хелс китчън 6" - Полина Алатинова. Само преди дни пред смаяните очи на готвачката момче опитва да сложи край на живота си, но като по чудо оцелява.

Случката, която за малко да прерасне в трагедия, се разиграва по време на вечерна разходка на Гребната база в Пловдив.

"Доста е разтърсващо да видиш такова нещо пред очите си. Беше младо момче - може би на около 18 години, не знам, възможно е и да не е бил пълнолетен. Буквално се случи на метър от мен. Качи се на моста и скочи с отворени ръце", спомня си с ужас звездата от кулинарния формат, която има смелостта да разкаже за станалото в своя инстаграм профил.

От коментари под поста на инфлуенсърката става ясно, че младежът е жив и е добре, но всичко се случило буквално за секунди. Да видиш такова нещо, по думи на Поли, е разтърсващо, но и поучително, защото я тласка да се замисли колко кратък миг е животът и как трябва да вземем максимума от него.

"Накара ме да осъзная колко хора водят битки, за които никой не подозира. Истината е, че и аз имам трудности, лични, професионални. Дни, в които ми е тежко, чувствам се сама, но рядко говоря за това. Не защото не боли, а защото знам, че никой няма да изживее живота ми вместо мен. И аз съм тази, която трябва да премине сама през всичко и да се справя. Да продължа напред, защото знам, че ме чака най-доброто. И ако нещо не се случва, то не се случва с причина", разсъждава мъдро Алатинова, която е майка на две деца.

Самата тя е позната на публиката и от други готварски формати като "Мастър шеф" и "Черешката на тортата". Паралелно с изявите тренира усилено, пътува по света, рисува и развива успешно социалните си мрежи. Другата й голяма страст е пеенето, с което се справя добре, изпълнявайки чалга кавъри. Красавицата добре осъзнава, че е възможно да изпаднеш в емоционални дупки, но не бива да се отказваш, защото всяка ситуация има изход, а след лошото следва добро.

Колкото до "Кухнята на ада", където Полина доби популярност през 2024 г., форматът вече си има звезден победител в лицето на пианиста Евгени Генчев. Бившият ерген детронира също толкова талантливата Славена Вътова в последната битка в сряда, а журито единодушно го титулова за първенец. Симона Спирова и Денисиньо са претендентите от другия отбор, които успешно премериха сили на финалната права.