Българка стана топмодел на Белгия

Младата българка Емона Василева спечели престижната награда „Топмодел на Белгия 2026“.



Красавицата е родом от Варна, но учи и живее в Белгия, а спечелването на този приз ѝ гарантира място в надпреварата за световните финали, които ще се проведат през декември тази година.

Приключение

Емона Василева е на 20 години, а след спечелването на наградата каза: „Искам да изразя огромна благодарност към всички, които ме подкрепиха, вярваха и бяха до мен през това приключение. Вашата любов, окуражаване и мили думи ми дадоха сила през целия този път и във всяка една крачка. Искам да благодаря на екипа зад това изживяване за насоките и незабравимите моменти. Благодарна съм, че бях част от всичко това. Това е само началото“, обеща носителката на титлата „Топмодел на Белгия 2026“.

Звезда

Зад бляскавите фотосесии, високите токчета и аплодисментите обаче стои история за характер, дисциплина и много работа — качества, които днес правят разликата между красивото момиче и истинския модел. На престижните финали през декември, където Емона Василева ще представя Белгия, ще участват над 200 мъже и жени от 35 страни. Освен всичко останало се оказа, че новата звезда си има и звездна приятелка в лицето на Мирела Илиева. Тя също обича да танцува, а половинката на Юлиан Костов също е от Варна и се предполага, че двете се познават отдавна.