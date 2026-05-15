След като депутатска кола го помете на пешеходна пътека: Коко Тайсъна се завърна в залата Легендарният боксьор става ютубър и инфлуенсър

Коко се възстановява много добре и дори е започнал да тренира, както и да води тренировки по бокс.

"На линия съм вече, добре съм. Във форма съм, завръщам се лека-полека. Ходя в залата, вече съм ок, всичко ми е наред. Преди това бях с придружител, вече не", споделя Тайсъна пред "България Днес", но казва, че болките не са отминали напълно.

Боксовата круша не му се опъва

"Боли ме все още, повече като спя. Но вече мога да ходя, махнах патериците. Телка ми спряха, всичко ми спряха", разказва боксьорът, който има намерения да става инфлуенсър, дори вече е започнал с новото си начинание.

"Реших да си правя сам подкаст с един мой брат. Той ми отвори очите и ми каза: "Ти си легенда, няма да работиш за 10 кинта". Ще ставам ютубър, правя си собствен подкаст. Това ще правя занапред и така. Вече направих първия подкаст с едно шампионче. Ютуб ми е най-важният, но сега тикток е най-актуалното, там имам много гледания", разказва Тайсъна за новото си начинание. Той има доста какво да разкаже, защото освен историите от ринга със сигурнсот има и такива от времето, когато лежал в американски пандиз и бе близък с доста от деведесетарските мутри.

Легендарният боксьор ще става инфлуенсър

Относно разследването на катастрофата, която по някакво чудо не отне живота на Коко, той споделя, че засега няма никакво развитие.

Тайсъна бе пометен на 12 март миналата година, докато пресича на пешеходна пътека в района на Сточна гара. Боксьорът бе блъснат от държавно служебно возило, но на коя институция, така и не става ясно. Колата преминава на червен светофар, удря друг автомобил, който пък помита 53-годишния боксьор, който точно в този момент пресича на пешеходна пътека.

Коко вече е добре, захвърлил е патериците

При удара Коко получи множество наранявания, които за една бройка не костваха живота му. Боксьорът бе откаран в ИСУЛ с черепно-мозъчна травма, както и такива на гръдния кош и на таза. Седмици наред Тайсъна бе в реанимацията в изключително тежко състояние и претърпя няколко операции.

Коко все още ходи на редовни прегледи, защото имаше тежка травма на гръдния кош, както и на таза. Преди няколко месеца едната от снимките на белия му дроб показва, че има още 4-5 излива. Те вече са се изчистили. Тайсъна съответно диша доста по-добре, което му позволява и да тренира по-добре.

Коко беше дълго време с проходилка, след което я замени с патерица, а вече раздава удари по боксовия чувал

Родния боксьор го очаква дълъг път до пълното му възстановяване, но важното е, че прогнозата изглежда обнадеждаваща. Очаква се Коко да се възстанови напълно, а и това, че вече се е завърнал на родната си почва - боксовата зала, ще му помогне, както физически, така и психически.

Семерджиев в пика на своята кариера

Животът на Тайсъна е пълен с перипетии и любопитни моменти и неговите близки са сигурни, че той ще преодолее и това поредно предизвикателство.

В миналото боксьорът бе близък с редица подземни босове, които вече не са сред живите, лежа и 7 месеца в американски затвор. Тайсъна не съжалява за нищо, а относно престоя му в пандиза в САЩ казва, че било полезно изживяване - научил е английски език и се е запознал с интересно хора, които са го уважавали, както и той тях.

Колата беше депутатска, щеше да ме убие!

"Добре че колата първо удари автомобил, за да омекоти удара, иначе щеше да ме убие на място! Разпознах депутатската кола по правителствените светлини. Беше на около 70 метра от мен и аз продължих да си минавам по пешеходната пътека и гледах напред. Тогава за миг ме блъснаха странично и излетях на 10 метра. Всичко се случи пред очите на жена ми, която ме закара до въпросното кръстовище. Тя изпадна в шок, започна да плаче, а наоколо се събраха хора, които ми оказаха първа помощ. Обадиха се на 112 и линейката ме откара в ИСУЛ. Усещах адска болка и едвам дишах", спомня си боксьорът.

След жестокия инцидент състоянието му е изключително тежко. Лекарите в ИСУЛ го стабилизират, но боксьорът се нуждае от спешна операция на таза. В този момент Коко взема решение да се премести в болница "Софиямед", където за него се грижат едни от най-добрите специалисти.

Сложната операция извършва проф. д-р Андрей Йотов, считан за най-добрия експерт в страната по травми на таза. Той е препоръчан на Коко от негов близък приятел от боксовите среди.

"Д-р Йотов се оказа наистина голям майстор. Мой приятел, с когото тренираме заедно, ми го препоръча и се радвам, че му се доверих. Д-р Йотов ми каза, че ме е оправил завинаги и надявам се наистина да е така. В тази болница работят невероятни професионалисти и кадърни хора. Аз и жена ми сме им много благодарни", Семерджиев е благодарен на д-р Йотов и на лекарите в ИСУЛ, които му спасяват живота.

Прокуратурата още проверява какво е станало

Проверка на "България Днес" установи, че Софийската районна прокуратура нищи случая. В момента разследването продължава, като се чака да бъдат изготвени автотехнически експертизи на колите, участвали в жестокия инцидент. Все още се установява как точно е станал инцидентът и кой е виновникът. Очаква се разследването да се забави дълго, тъй като подобни експертизи отнемат много време.