Астроложка предрече: Дара е орисана за голям пробив на "Евровизия"

Юпитер носи международен пробив на нашето момиче, казва астроложката Антония

Дара влиза в "Евровизия" под влиянието на изключително силни планетарни аспекти, които вещаят международен успех и възможен голям пробив след конкурса. Това смята младата астроложка Антония Шуманова, която съчетава работата си като стюардеса с голямата си страст към звездите и астрологията. Красавицата завършва курс по астрология преди три години, но и днес продължава да изучава движението на планетите между полетите си над облаците.

Астрологичната карта на Дара показва, че певицата преминава през един от най-съдбоносните периоди в живота си, пресметнала е Шуманова. Изпълнителката е зодия Дева, родена на 9 септември 1998 г. във Варна, а хороскопът й е изпълнен с показатели за слава и силно сценично присъствие точно в този момент.

Снощи нашето момиче откри втория полуфинал на "Евровизия" с впечатляващо изпълнение. За представянето й Шуманова обяснява:

"Юпитер в момента работи изключително силно в полза на Дара и разширява влиянието й извън България. Това е планетата на късмета, големите възможности и международния успех. При артисти такъв транзит често носи внезапен пробив".

Според Тони точно затова реакциите от чужбина са толкова положителни.

"Венера също е в много силна позиция за музика, сцена и въздействие върху публика. Тя дава чар, магнетизъм и способност човек да привлича вниманието още с появата си. При Дара това се вижда ясно - хората или я харесват веднага, или поне не могат да спрат да говорят за нея".

Звездите обаче показват и друга страна на успеха - огромното напрежение, през което певицата на хита "Бангаранга" преминава зад кулисите.

"Сатурн стои тежко върху емоционалната й ос. Това е аспект на човек, който отвън изглежда уверен и силен, а отвътре преминава през психическа умора и огромен натиск. Имаше много драми около избора за "Евровизия", критики, напрежение и дори моменти, в които Йотова искаше да се отказва. Сатурн винаги поставя тежки изпитания точно преди големия успех", смята астроложката.

Според Антония планетата Марс е причината за експлозивната енергия, която чаровницата носи на сцената.

"Марс я прави дръзка, смела и много силна сценично. Това е енергията на човек, който не излиза просто да участва, а да завладее сцената."

Най-интересен според Шуманова обаче е Раху -сенчестият лунен възел във ведическата астрология, свързан с масовата популярност.

"Раху е причината около името на Дара да има толкова силни реакции. Това е аспектът на хората, които са постоянно под прожекторите."

На въпроса дали звездите предричат българска победа на музикалния конкурс Антония е категорична:

"Шанс определено има! Комбинацията между Юпитер, Венера и Раху е много силна за международен успех и огромна популярност. Дори и Дара да не вземе първото място, "Евровизия" ще се окаже повратна точка в живота на варненката и ще отвори врати към нов етап в кариерата й".