Галин от Hell’s Kitchen стяга сватба

Един от основните фаворити за голямата награда в тазгодишния сезон на кулинарното шоу „Хелс Китчън“, който отпадна на крачка от финала, Галин Иванов, стяга сватба.

Мачото, който вече е в ролята на баща, иска да направи голямо и шумно тържество, с което да отпразнува любовта и най-вече факта, че е намерил жената на живота си в лицето на половинката си Йоана. Връзката на двамата вече е узаконена, но само на хартия. Сега младите родители кроят планове за грандиозна церемония с много гости.

„Първата венчавка не беше добре организирана. Искахме да сключим брак преди появата на детето, затова бяхме само в тесен семеен кръг. Сега имаме идея да повторим“, издава риалити героят.

Самолет

Ако върнем лентата назад, майстор-готвачът и избраницата му се запознават в Германия. По това време той решава да потърси нова тръпка и различно усещане за непознати хоризонти. Получава предложение от известен шеф-готвач, отказва му няколко пъти, а след това сам предлага помощта си.

„Аз му се обадих, а той ми купи билет. Отидох в Германия и там всичко беше ново за мен – хора, език, среда. Рецептите бяха класически, но представени в по-модерен стил. Кухнята зареждаше цели четири ресторанта“, коментира Галин.

Постепенно той събира сериозна фен аудитория в социалните мрежи, снима се как готви и представя менюто си. Сред почитателите му се оказва и Йоана.

„Тя живееше в Лондон. Събрах доста последователи и тя беше една от тях. Не знам как, но вниманието ми отиде точно към нея. Говорехме си непрекъснато – от сутрин до вечер. Един ден ме изненада и просто дойде в Германия. Беше категорична, че иска да ме види. Бях щастлив и развълнуван. Посрещнах я, и двамата се притеснявахме. Разходих я из града. Започна да идва все по-често и тогава реших, че това е моят човек“, откровен е младият талант.

Само три месеца по-късно двамата вече мислят за дете.

„И двамата го искахме. Спомням си, беше петък вечер. Обади ми се и ми каза добрата новина по телефона. Разплака се. Аз бях на вечерна резервация, започнах да крещя от радост. Това беше експлозия от емоции. Казах на всички, че ще ставам баща“, спомня си Иванов за един от най-красивите дни в живота си.

Заврян зет

Първоначално двамата искат да живеят и работят в Германия. След време обаче правят равносметка и осъзнават, че това няма да е най-добрият вариант, тъй като той ще бъде постоянно ангажиран, а Йоана ще остане сама в чужда страна и без език.

„Знаехме, че ще бъде трудно. Отидох в Англия, а в Лондон има толкова хубави ресторанти. Живеехме при родителите ѝ – бях заврян зет. С тях сме в добри отношения и това е най-важното. Беше трудно, докато си намеря работа. От една държава в друга – нещата постепенно се наредиха. Взеха ме на работа в добър ресторант и ме приеха топло. Харесваше ми работата, но Лондон не беше моето място“, признава Галин.

Към днешна дата той възнамерява да остане в България. С Йоана са горди родители на Матиас – момченцето, което през лятото на 2026 година ще навърши две години.

Двамата често си спомнят деня на раждането му.

„Първо имахме фалшива тревога, а втория път вече беше истинско. Тя остана три дни в болница. Казвах ѝ как да диша, съветвах я. Детето се роди, тя плаче, аз плача. Аз му отрязах пъпната връв. Бях посинял от емоции. Казва се Матиас – означава „дар от Бога“, а и двамата искахме точно това име“, споделя гордият татко.

Готви нов проект с Цветомир от шоуто

Форматът го сближава с почти всички участници, но като най-близки хора той определя Йордан, Денисиньо и Цветомир. С последния поддържат ежедневна връзка – коментират шоуто, работата си и дори бъдещи проекти.

„Мислим в посоката да направим нещо заедно“, издава готвачът.

Той не уточнява дали става дума за бутикови дегустации или общ ресторант, но загатва, че съвместната им работа съвсем скоро ще стане факт.

В кухнята Галин е истински фурор и бе сред основните фаворити в надпреварата.

Шанс

Именно предаването го връща окончателно в България. От години иска да се запише за формата, но едва сега усеща, че е дошъл правилният момент.

Помни както хубавото, така и трудното от шоуто.

„Почти нямаше конфликти. Освен с Маргарита, но там беше неизбежно. В началото се опитах да проявя разбиране, а след това се отказах и размахах белия флаг. При Събков също имаше напрежение, макар и за кратко. Имаше ситуации... Лично аз се подразних от това, че когато бяхме в един отбор, исках всички да гледат с перспектива към готвенето. Не исках да се разсейват с различни неща, а това, което зрителите видяха, беше излишна намеса от негова страна. Вече няма проблеми – разбрахме се“, казва той.

Безспорно конфликтите остават на заден план, а най-яркият му спомен е моментът, в който получава черната куртка.

„Това беше един от най-вълнуващите дни за мен изобщо. Още от сутринта усещах емоцията. Със сигурност ще го помня дълго. Ще помня и финала“, смее се той.

„Не исках да си тръгна, но и това се случи. Очаквах да бъда победител. Много пъти са ме питали и винаги съм отговарял, че вярвам и очаквам да бъда на финал. Някои хора сигурно си мислят, че имам голямо его и прекалено много самочувствие, но аз мисля, че това е плюс. Понякога може да ме спъне, но по-често ме извисява“, споделя готвачът.

Той няма обяснение за отпадането си и факта, че остана извън финала на шоуто. Удовлетворение му носи както доброто представяне, така и образът, който е изградил пред публиката. Помни първите си стъпки и увереността, която го е отвела дотук.

Футболист

Като дете Галин е футболист.

„Приключих с футбола, защото имах близък приятел, който имаше проблеми. Бях го приютил у дома – вероятно бях на 17 години. Знаех, че работи в кухня. Постоянно ми пращаше снимки от работата си и един ден реших, че искам и аз да опитам. Само след няколко часа вече бях на работа.

Влязох в един италиански ресторант – беше пълна суматоха. Сервитьори, готвачи, хора навсякъде. Беше ми страшно интересно. Поглеждам наляво – мятат пици, поглеждам надясно – тиганите горят. Бях готов да науча всичко. Нямах никаква представа в началото, а след това останах четири години и надминах всички останали“, откровен е той.