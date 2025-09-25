Последни
Джизъса и Мария Луиза с еднакви татуировки. Феновете гадаят символиката (СНИМКА)

Румен Димитров
1204
Популярният футболист Благой Георгиев и половинката му – инфлуенсърката и дизайнер Мария Луиза – отново предизвикаха интереса на почитателите си.

Двамата се появиха в социалните мрежи с еднакви татуировки – числото 315, изрисувано с черно мастило.

В късните часове на вечерта Мария Луиза публикува черно-бял кадър, на който на пръв поглед се вижда само любовта между двамата. По-наблюдателните фенове обаче веднага забелязаха 315 – при Благой числото е разположено в центъра на врата му, между няколко други татуировки, а при Мария Луиза – под ухото. Красавицата дори е отметнала косата си, за да постави акцент именно върху новата рисунка. За разлика от Благой, който отдавна е известен с многото рисунки по тялото си, за Мария Луиза това изглежда е сериозна крачка – тя почти няма забележими татуировки, което почитателите ѝ тълкуват като знак за специално значение.

 

Символиката на числото 315 засега остава неразгадана. Най-често подобни знаци имат лично значение – важна дата, година или код. Фенове вече гадаят: сборът на рождената дата на Благой (21 декември) дава 3, но при Мария (16 април) няма подобна връзка. Спекулира се и че цифрите може да са свързани с датата на първата им среща – например 3 януари 2005 г. От нумерологична гледна точка числата могат да се разчитат като символи: 3 – творчество, 1 – ново начало, 5 – свобода. Така 315 би могло да се тълкува и като кодирано послание между двамата.

1 Коментара

Инна

преди 22 минути

Who the f*** cares?

