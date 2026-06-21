Джуди Халваджиян: Краят на Слави беше логичен, след като излъга и предаде народа

Джуди Халваджиян – продуцентът на „Господарите”, знае всичко за бизнеса с предавания и забавни програми, а притежава и таланта да разказва на разбираем език за случващото се зад кадър. Затова винаги е добре дошъл на страниците на „Уикенд” с анализите и изповедите си.



Тези дни се свързахме с мастития телевизионер и го помолихме да ни сподели информация от кухнята на „Смарт Фейс” (Smart Face) – новото шоу, което произвежда за праймтайма. Попитахме го защо е избрал Цитиридис за водещ, доволен ли е от рейтинга и получава ли помощ за този проект от брат си Магърдич. Поговорихме си обаче и за политика – поискахме да коментира краха на партията на Слави Трифонов – някогашният шоумен №1 на републиката.



- Джуди, новото ви предаване „Смарт Фейс” вече се излъчва в телевизионния праймтайм. Как се стигна до това шоу?

- „Смарт Фейс” попадна в нашето и в полезрението на Нова телевизия и решихме да направим едно демо. След като го реализирахме, си казахме, че Николаос Цитиридис е човекът, който ни трябва. Нова го хареса и заснехме епизодите.



- Доволен ли сте от рейтинга?

- На този етап виждам, че рейтингът е добър, и то много. 7-8 пункта е по-висок от резултатите на конкурентната телевизия Би Ти Ви в същия часови пояс, което е хубав знак. Заснетите епизоди ще бъдат излъчени до 10 юли. Форматът е лежерен, не е толкова ангажиращ. Не е случайно това, че пуснахме „Смарт Фейс” в по-слабия летен телевизионен период. Вероятно другите епизоди ще бъдат излъчени в началото на 2027-а. Това също е период, който е по-слаб. Такъв е самият формат, подходящ е за месеците, които не са най-силни за телевизиите. Не може всяко предаване да е като „Капките” - мащабно и грандиозно.



- Защо избрахте точно Цитиридис? Имаше ли и вариант за друг водещ?

- Николаос стана наше лице след участието му в „Като две капки вода”. Подписахме импресарски договор с него, виждайки потенциала му за развитие. Правим това от 30 години - когато забележим подходящо лице, му предлагаме да работим заедно. Винаги имаме под ръка списък с водещи, на които можем да разчитаме, но специално за „Смарт Фейс” се спряхме на Цитиридис. Направихме отново страхотен избор, защото той се справя много добре.



- Излязоха обаче публикации в интернет, че Цитиридис едва ли не ще провали предаването, както е станало с вечерното шоу по Би Ти Ви...

- В мрежата е пълно с всякакви писания. Въобще не се притесняваме. Имаме голям опит и времето е доказало, че голяма част от решенията, които сме взимали през годините, са били най-правилните. Това, че в интернет някакви хора си избиват комплексите, пишейки всякакви глупости, не ме вълнува. Не е сериозно онова, което си мислят те – че едва ли не разбират от всичко, че са компетентни по всяка тема. Да не споменавам за хейта, който се изсипа и върху Дара, когато беше избрана да представи страната ни на Евровизия...



- Какви са другите ви професионални ангажименти?

- Винаги имаме списък от няколко предавания. Въпросът е телевизиите да се сетят, че искат да направим заедно някой проект и да инвестират в него. В главата ми непрекъснато се въртят нови и нови идеи. От 3-4 години мисля за предаване, което да е само за родна музика. Оформихме формата и го регистрирах. Има голяма вероятност първо да го продадем в чужбина, тъй като може да се реализира във всяка държава по света, а едва след това да се направи и у нас. Чакам момента, в който българските телевизии ще се събудят и ще осъзнаят, че трябва да създадат нещо различно и голямо като „Капките”.



- Работите ли активно и по новия сезон на „Пееш или лъжеш”?

- Да, сега се подготвя новият сезон, работи се активно. Кастингите вече минаха. Готови сме за снимки в края на лятото. Брат ми Маги се занимава основно със сериали в момента. Работеше по „Мамник”, а сега е ангажиран и с „Под прикритие”, както и с други проекти. В момента са му интересни сериалите и се е фокусирал върху тях. Аз и Кирил Киров-Кико продуцираме шоу предаванията.



- „Господари на ефира” ще се върне ли скоро на телевизионен екран?

- Иска ми се да можех да кажа, че сме се разбрали с някоя телевизия, но за съжаление, не е така. Вярвам, че след промяната в политическата ситуация телевизиите ще станат малко по-свободни и няма да се притесняват да върнат „Господарите” на екран. Предстои да видим дали новата власт ще създава същите проблеми на медиите или ще може да има предавания като „Господари на ефира”. В момента начело на страната са хора, които дойдоха със заявка, че са различни от предишните управляващи. Нека докажат, че имат смелостта и желанието да не натискат и потискат медиите. Ако това не се случи, за всички ще е ясно, че днешните управляващи не са по-различни от предишните.



- Сега на кого бихте връчили „Златен Скункс” и „Бяла лястовица”?

- В последните четири-пет месеца толкова много неща се случиха, че спокойно можеше да се раздадат много „Скунксове”, ако „Господарите” бяха в телевизионен ефир. Списъкът е дълъг. „Бялата лястовица” връчихме на Дара, която си я заслужи. Способно и енергично момиче е, което показа на целия свят, че българите са талантливи хора. Тя направи толкова много за страната ни, колкото нито един политик не е сторил за последните 50 години.



- Когато „Господарите” се върнат в тв ефир, на какви водещи ще заложите?

- Със сигурност ще заложа на опитните лица, които са били водещи на предаването през годините. Ще намеря обаче и нови, по-млади двойки. Искам да направя един много по-модерен вариант на „Господари на ефира”, за да можем да отговорим адекватно на периода, в който живеем.



- Очаквахте ли Слави Трифонов и партията му ИТН да изхвърчат от политиката след изборите на 19 април?

- Кой каквото сам си направи, дори и арменците не могат да му го направят. Слави Трифонов и хората около него свършиха толкова много глупости, че краят им беше абсолютно логичен. Слави направи голямата грешка да влезе в политиката, а след това като политик да предаде народа си - хората, които вярваха, че е алтернатива на Пеевски и Борисов.



- В момента в какви отношения сте със Слави?

- В никакви. В какви да сме? Нито в лоши, нито в добри. От наша страна няма проблем, но най-вероятно сега, когато е извън политиката, Слави отново ни се сърди. Смятам, че през 2021-ва година той се опита да затопли отношенията си с нас, защото влизаше в политиката. Явно си е правил грешни сметки.



- Имало ли е момент, когато ви се е искало да постъпите като Зуека и да рестартирате живота си в чужбина?

- Не, все още не. Аз съм много борбен и вярвам в справедливостта, въпреки че в нашата България има все по-малко такава. Няма как да се предам толкова лесно. Продължавам да се боря, да вярвам в добрите намерения на политиците, в това, че работят за държавата и народа си, а не само и единствено за себе си. Крепи ме именно доверието, което имам в доброто и в справедливостта.



- Симпатизирал сте на Силвио Берлускони в качеството му на медиен магнат. А одобрявахте ли влизането му в политиката?

- На 14-15 години разбрах, че Берлускони е медиен магнат. Впоследствие той създаде един от най-успешните футболни отбори – „Милан”, на който съм голям фен. След това се насочи и към политиката. Имаше своите победи на новото поприще, но тази работа му донесе и сериозни минуси. Смятам, че не трябваше да се занимава и с това. Той е ярък пример, че дори богат и свестен човек да влезе в политиката, рано или късно ще направи глупости.



- Значи вас нищо не може да ви накара да влезете в политиката...

- Не. Аз не понасям лицемерието и фалша. Откровен съм, и когато не одобрявам някого и нещо, ми личи. Няма как да вляза в коалиция с човек, когото не харесвам само и само да съм във властта. Не мога да търпя игричките на мръсната политика. Способен съм обаче да дам много добри съвети на новите политици, ако искат честно и коректно да управляват страната ни.



- Дъщеря ви Беатрис и майка ви как са?

- Дъщеря ми се занимава с пеене и направи три нови песни. Иска след 2 години да отиде да учи музика в чужбина. Целенасочено си гони мечтите. Майка ми, да чукна на дърво, е жива и здрава и ни радва. На 82 години е. Продължава да ни се кара и да ни командори с брат ми. Живее между България и Италия.



- В какви отношения сте с майката на дъщеря ви Беатрис - Елена?

- С Елена сме в невероятно добри отношения. Аз се разбирам прекрасно и с мъжа й. Обожавам като мое и общото им дете, което след дни ще направи 5 години. В днешно време, когато двама души се разделят, отношенията им обикновено се обтягат. Не такъв е случаят обаче при мен и Елена.



- За какво спорите най-често с брат ви Магърдич?

- Имаме всякакви разногласия по различни теми. От известно време обаче не спорим толкова често, защото виждам Маги само веднъж седмично. Той е потънал в работата по сериалите и това е и причината да контактуваме по-рядко.



- Ще си пуснете ли и вие толкова дълга коса като на Магърдич?

- Не, не, няма смисъл. Тя и неговата с напредване на годините става все по-къса.



- Появи ли се жена в живота ви?

- Не се е появила такава, която аз да обичам. Явно съм станал много претенциозен и са малко тези представителки на нежния пол, които могат да отговорят на моята представа за жена. Ако попадна на точната дама, няма да ми е чужда идеята да създам семейство. Въпросът е, че в днешно време начинът на живот на повечето млади хора е доста по-различен от онова, което беше преди 30 години. Следя внимателно ситуацията (смее се).



- Купихте ли си жилище или все още сте под наем?

- Живея си под наем, защото това е най-хубавото нещо в България. Инвестирам парите си там, където ще ми донесат приходи. Няма да ги затворя в имоти.



- Направихте вече ли планове за лятната почивка?

- Да, имам планове. Както винаги, и това лято ще почивам в Гърция и Италия. Ще отида и до нашето Черноморие. Обичам си много Варна.



- Спортувате ли? Спазвате ли диета?

- Много дисциплиниран съм в това отношение. Спортувам и съм на фастинг от година и половина. 16 часа не консумирам никаква храна, а после имам 8-часов прозорец, в който мога да ям. Димитър Рачков ме запали по това. Той издържа само 20 дни, а аз съм така и до днес. Програмата ти помага основно да възстановиш клетките си, подобрява здравословното състояние.



- Отслабнахте ли от фастинга?

- Никога не съм бил пълен, та да ми се е налагало да отслабвам. Бях си с нормалните за ръста ми 85 килограма, а когато започнах да правя фастинга, свалих 6-7. Оттогава със спорт и режим си поддържам теглото.



- Кои са пороците ви?

- Другите трябва да ги кажат. Няма перфектни хора, а вероятно не съм такъв и аз, въпреки че арменците са по-близо до перфектността (смее се).