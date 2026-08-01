МВР издирва кой запали луксозния "Майбах" на Митьо Очите

МВР издирва кой стои зад огнения атентат, при който е запален луксозния "Майбах" на Димитър Желязков-Митьо Очите.

Сигнал е получен в полицията и пожарната в Несебър в нощта на сряда срещу четвъртък, когато пред комплекс в Слънчев бряг избухва пожар, който обхваща лек автомобил "Мерцедес Майбах" със софийска регистрация. Бързата реакция на огнеборците ограничила пожара и не позволила огънят да се прехвърли върху други паркирани наоколо коли.

От бургаската полиция съобщиха за случая, без да уточняват собственикът. В съобщението се подчертава, че автомобилът е ползван от 54-годишен несебърлия.

Източници на бургаския сайт "Флагман" съобщават, че тузарската лимузина е ползвана от 54-годишния Митьо Очите. Несебърският бос само преди дни се похвали в ТикТок с луксозното си возило.

Колата по документи се водела собственост на човек от Бургас. Той я купил на лизинг, използвал я известно време, след което я дал на Очите. Желязков си имал личен шофьор на име Петър, бивш служител на МВР. Той живеел в комплекса в Слънчев бряг, на чийто паркинг е извършено покушението.

Източници от полицията потвърдиха пред бургаското издание, че колата е била умишлено запалена. Оперативно-издирвателните екипи вече работят по горещи следи за установяване на извършителите. В района са извършени повторни огледи, а криминалистите са иззели и преглеждат часове наред записи от охранителните видеокамери на околните обекти, за да проследят маршрута и движенията на подпалвачите.

На записите се виждал силует, който доближава колата, но все още не може да се каже категорично дали това е извършителят. Ще се проследи целият му маршрут, за да се установи самоличността му.

По случая в РУ-Несебър вече е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата. Работи се по всички възможни версии за мотива зад дръзкото посегателство - от разчистване на сметки до директно предупреждение срещу несебърлията, финансов или бизнес конфликт и разчистване на стари сметки.

Докато полицията изидирва извършителя, култовият фейсбук образ Данчо Полицая коментира майтапчийски разследването с публикация във фейсбук:

Скъпи сънародници,

Снощи бе извършен един подъл терористичен акт, присъщ само на най-долните страхливци!

Подобни низки престъпления са посегателство срещу обществения ред и сигурността и нямат място в една правова държава! Като дългогодишен полицай и неразделна част от ръководния орган на МВР поемам личен ангажимент да вложа всички свои сили и професионален опит, за да бъдат установени и изправени пред цялата строгост на закона извършителите!

Призовавам всеки български гражданин, който разполага с информация, която може да помогне на разследването, да я предостави незабавно на компетентните органи!

Само заедно можем да покажем, че законът стои над страха и безнаказаността!

Пълна подкрепа за г-н Димитър Желязков и семейството му в този тежък момент!

Не си сам, Митьо! С колегите няма да мигнем, докато не разкрием мижитурките, стоящи зад тази гнусна атака!