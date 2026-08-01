„Плейбой“ зайчето Петя Богданова едва оцеля в сръбския „Биг Брадър“

„Плейбой“ зайчето Петя Богданова стоически издържа два месеца в сръбския „Биг Брадър“ и въпреки капризните условия блесна на грандиозното парти на финала на продукцията преди броени дни.

„Беше в студиото на телевизия „Пинк“ в Шимановци, Белград, и като участничка бях специално поканена. На първо място победителка стана Стания Добрович, а на второ Анели Ахмич. На следващия ден се проведе и специално парти по случай финала, на което също присъствах. Партито се състоя в самата къща, в която живеехме риалити участниците, а за забавлението на гостите се погрижиха известни сръбски певци като Дарко Лазич и Ана Бекута, които цяла нощ пяха на живо“, разказа пред „България Днес“ карловката, която от години живее в Милано и е едно от популярните лица в модния и телевизионния бранш на Ботуша.

Петя прекарва два месеца в сръбския „Биг Брадър“ при много тежки условия.

„Радвам се, че участвах, но беше много тежко – като затвор. Не можехме да спим – беше ни позволено само от 6 до 10. Нямахме храна, нямахме достъп до козметични услуги, а хигиената беше под всякаква критика. Нарочно не бях активна последните седмици, за да може да ме изгонят. Бях номинирана от зрителите, а не от съквартирантите, с които бях в добри отношения“, разказа пред вестника за преживелиците си в риалити предаването единствената българка, която е позирала за френския „Плейбой“ два пъти в рамките на половин година, била е на корица на италианското и немското издание на списанието, а наскоро украси и тази на FHM в Сингапур.

Шоуто „Елита 7“ е сръбският вариант на „Биг Брадър“ и се излъчва по телевизия „Пинк“. Наградата е 100 000 евро, а участниците трябва да издържат затворени цели 10 месеца, ако искат да се борят за тлъстата сума докрай.

„Въпреки всичко съм щастлива, че участвах, защото се запознах със страхотни хора и намерих приятели. Живеех под един покрив със Зорица Маркович, Лепи Мича, Бора Сантана – хора, от които има само какво да научиш“, добави пред вестника Богданова, която през март т.г. бе жури на конкурса за красота „Мис Свят Италия“ за район Ломбардия.

По време на двумесечния си престой в сръбския „Биг Брадър“ Петя има флирт с тамошния известен участник Сале Лукс, а двамата се целуваха страстно пред камерите. „Остана си само флирт, защото не исках да имам връзка или секс в риалити формат“, той е риалити играч, участвал е и в друг сезон на „Елита“ и във „Ферма“, иначе се занимава с организиране на партита със скъпи коли и стриптизьорки. Но вече нямаме отношения, беше само флирт“, открехна още завесата апетитното зайче на „Плейбой“. Петя живее в Италия и там се прочу като актриса, водеща и модел. На Ботуша тя е водеща в телевизията на Силвио Берлускони „Медиасет“. Богданова проби и при италианския Цитиридис, ставайки шоугърла в най-вървежното вечерно шоу по италианската телевизия „Телеломбардия“ - „Вива Антена 3“. Над един милион зрители гледаха Петя Богданова в кината в най-касовия български филм за последните десетилетия „Гунди - Легенда за любовта“.