Есил Дюран: 3 месеца се борих за живота на баща ми! (Певицата още в депресия) https://hotarena.net/laifstail/esil-dyuran-3-meseca-se-borih-za-zhivota-na-bashta-mi-pevicata-oshte-v-depresiya HotArena.net

Есил Дюран не може да се съвземе от тежка загуба! Месеци след смъртта на баща си 57-годишната певица разкрива, че все още не може да си стъпи на краката.

„Все още съм в много черен период. Та това е баща ми! Аз много трудно преживявам загубите“, признава изпълнителката.

Певицата споделя, че все още не може да излезе от депресивния период, в който е изпаднала след раздялата с родителя си, въпреки че се опитва да продължи живота си нормално. Есил не крие, че последните месеци от живота на баща й Наим са били истинска битка, и споделя, че три месеца се е борила да го спаси, но въпреки всички усилия той не е успял да се пребори. След загубата певицата се срива. Признава, че едно от най-трудните неща за нея е било, че освен да се справи със собствената си мъка, трябвало да намери сили и за най-близкия човек, а именно майка си.

„Три месеца се борих за живота му. След това трябваше да спася и майка ми, защото те са били заедно 63 години. Цялото това нещо - отговорността, желанието да съм там за всички в най-трудния момент, ме събори и мен“, допълва Есил Дюран.

Въпреки осъзнаването й, че не може да продължава така, певицата споделя, че й е много трудно да се възстанови и да започне отново да се усмихва истински. Дори концертите и аплодисментите не могат да й помогнат в този труден период от живота й, пише "България Днес".

„Търся някаква активност - спорт, движение. Може би това ще ме измъкне от това състояние“, казва още тя.

Родената в Хасково певица неведнъж е разказвала, че именно баща й Наим е човекът, който я е научил да бъде силна, достойна и никога да не предава себе си.

„Баща ми, Бог да го прости, ми даде най-ценните уроци. Той успяваше да ми даде точно толкова, колкото трябва да имам, за да направя няколко крачки напред“, категорична е Есил.

След смъртта му звездата публикува едно от най-емоционалните послания и описа баща си като „музика в тишината ми“ и „светлина, която не угасва“, а думите й трогнаха хиляди нейни почитатели.

Тежката загуба се отрази и на здравето й. След силно емоционално и физическо претоварване Есил бе приета по спешност в болница, което наложи да отложи свои професионални ангажименти.

Днес състоянието й вече е стабилизирано, но певицата признава, че не може да се съвземе от преживяното напълно.