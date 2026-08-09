Ето го съпруга на неадекватната външна министърка Велислава Петрова

Милионер, и то българин, а не английски шпионин, е съпругът на вирусоложката Велислава Петрова-Чамова, станала по нелепо стечение на обстоятелствата министър на външните работи. За странно обличащата се при срещи с чужди дипломати Вели и Иван Чамов това е първи брак, научи „Уикенд”. Двамата нямат и намерение да се развеждат, въпреки клеветите бълвани от лидера на „Възраждане”.





„Вели и Ваньо са като две влюбени гълъбчета. Само в болния мозък на Костя Копейкин може да се пръкне идеята, че Иван е офицер от английските специални служби", разказва семейна приятелка. Близки до семейство Чамови споделят, че Иван също си падал малко ексцентрик, който гледа на живота от високо. За това и не се впечатлявал от непрестанните критики към половинката му, излага България с всяка една своя изява. „Вели е добър човек, стига сте я гледали с каква рокля е облечена”, махвал с ръка Чамов при закачливи подмятания на познати.

Вместо да се обяснява по темата, Чамов предпочита да заляга над бизнес ангажиментите си. А те са наистина сериозни. Съпругът на външната ни министърка е сред висшите мениджъри на швейцарска компания за киберсигурност. За това и живее основно в Цюрих, където семейството има разкошен дом. От визитката му става ясно, че има дипломи за бакалавър и магистър по комуникационни системи от Федералната политехническа школа в Лозана, един от най-добрите технически университети в света. Следва магистратура по Аеронавтика от световноизвестния Масачузетски технологичен институт. Наскоро завършва и курс за висши мениджъри на факултета по мениджмънт и бизнес към Кеймбриджкия университет. Наистина впечатляваща колекция от дипломи.

Такава впрочем е и тази на съпругата му Велислава - бакалавър по Микробиология, а в последствие и защита на докторска дисертация по вирусология от Кеймбриджкия университет, по време на която патентова нов метод за генетичен анализ на имунната система. Нейното откритие е включено в 100-те най-влиятелни научни трудове за 2019 г. Тя е наистина учен от световно ниво.

Уви, нито една от дипломите и няма нищо общо с външната политика или международните отношения, с което да оправдае назначението си в кабинета на Румен Радев. Да припомним, че преди това госпожата имаше амбиции да става образователен или здравен министър. С две думи, мултифункционална, като фамозното кухненско ренде Бьорнер от „ВС телешоп”. Но да се върнем на министерската половинка.

Като едно „влюбено гълъбче” Иван Чамов почти всеки уикенд каца в София. Освен да се порадва на съпругата си, Чамов помага и в семейния бизнес. Баща му Георги е собственик на няколко фирми, които се занимават с проектиране на телекомуникационни съоръжения и кабелни мрежи. Клиенти им са множество компании в Западна Европа. Сред тях и един от водещите оператори на кабелни мрежи в Германия.

Според източници на „Уикенд”, Чамов е наследил и сериозни суми от покойната си майка, която приживе е собственик на една от най-големите рекламни агенции у нас. С подобно богатство и кариера не е чудно, че милионерът Иван Чамов не бърза де се връща за постоянно у нас. Твърди се, че съпругата Велислава е наясно, че ще е една от първите сменени при готвените от Румен Радев рокади в правителството към края на годината. Петрова от сега се оглеждала за висок пост ООН или друга от международните организации със седалище в Швейцария.