Мъжът, убил Румяна в катастрофа, дори не е съден за това

На 30 юли 1999 г. България загуби една от най-обичаните си певици. Днес, 27 години по-късно, песните на фолк звездата Румяна продължават да живеят, а споменът за нея е жив в сърцата на верните й почитатели. Изпълнителката е една от първите жертви на особено модерния днес термин „пътен травматизъм”. Тя е убита в катастрофа, причинена от любимия й мъж Любо, който кара с бясна скорост автомобила, в който я вози. Любо, музикант от ромски произход, дори не е съден за причинената от него катастрофа и не лежи дори минута в ареста.



Тази година отново си спомняме за житейския път на Румяна, приключил в разцвета на младостта й и в нелепа автомобилна катастрофа. Още от ранните часове на деня, фенове на изпълнителката и нейни близки приятели затрупаха социалните мрежи със снимки и колажи, припомняйки, че тя живее вечно жива в сърцата им.

На 30 юли 1999 г. пътят между Бургас и София отнема живота на певицата в тежка автомобилна катастрофа край сливенското село Блатец. Само на 33 години, в разцвета на творческата си кариера, тя си отива завинаги, оставяйки след себе си две малки деца, десетки незавършени планове и песни, които и днес звучат така, сякаш са записани вчера.

Румяна е родена на 12 декември 1965 г. в бургаското градче Камено. Завършва Музикалното училище в Котел със специалност „кавал” и втора специалност „пеене”. Свири и на пиано. Известно време работи като учителка по музика в село Антоново. След това се отдава на кариерата си на певица. Тя е най-малката от трите дъщери на семейството. Двете й сестри - Янка и Мария, живеят в Бургас. Своите певчески изяви започва като ученичка. После става солистка на Странджанския оркестър. След напускането му работи в заведения в Бургас, София и бивша Югославия.

Румяна издава първия си албум още през 1991 г., а по-късно и втори, със сливенска фирма. За тези два албума обаче не обича да говори. Истинският успех идва с музикална компания „Милена рекърдс”, която издава всичките й албуми. За най-големия си хит „Две очи разплакани” Румяна споделя, че е написала музиката и текста на песента почти едновременно в много тежък момент, когато е изживявала раздялата със съпруга си Руси Андролов. Нейна запазена марка са тежките балади, които изпълнява със завидно майсторство. Другата й „специалност” са веселите купонджийски песни. Румяна е известна и като най-дългокосата певица на Балканския полуостров. Буйната й грива стига 110 см. Споделя, че я наследила от баба си, която имала дълга и лъскава коса, растяща не с дни, а с часове.

Певицата е ревностна християнка, през целия си житейски път вярва и се стреми към единение с Бога. Любимите й житейски максими са: „Това, което сам си направиш, никой друг не може да ти стори” и „Уважавай тези, които срещаш по пътя си нагоре, защото на слизане ще ги видиш отново”. В дискографията си Румяна има 7 самостоятелни албума. Последният е издаден посмъртно. Въпреки че се продава в колосален тираж, издателите не дават и стотинка от печалбите на децата й, останали сирачета без време, които растат в бедност. В своята кариерата тя печели редица награди. Сред тях са награди за видеоклип, албум, награда за изключителни постижения и наградата на публиката.

Песни като „Две очи разплакани“, „Вечната обич“, „Само с теб“, „Камбаните звънят“, „Без теб“ и „Завърни се море“ се превръщат в истински хитове. Те звучат по радиостанциите, по семейните празници и в заведенията из цялата страна. Десетилетия по-късно продължават да се слушат по фолк вечеринки.

Новината за смъртта й разтърсва България. В онези години няма социални мрежи, но мълвата обикаля страната за часове. Радиостанциите започват да излъчват нейните песни, телевизиите променят програмите си, а фенове изпращат цветя и писма. За мнозина Румяна не е просто певица, а е символ на една епоха, в която музиката успява да обедини хората въпреки трудностите на прехода. Колегите й я помнят като изключително земен и добър човек. Без звездни капризи, без високомерие, винаги усмихната и готова да помогне. Именно тази човечност я отличава от мнозина и я превръща в една от най-обичаните певици.

Двете й деца - Илиян и Марияна - са смисълът на живота й. Именно те са в автомобила по време на фаталната катастрофа. Румяна загива на място, а децата оцеляват след тежки наранявания. Двамата не помнят нищо от деня на катастрофата, освен, че гаджето на майка им лети с бясна скорост, а тя го моли да намали. След удара били в болница в продължение на 3-4 месеца.

Любимият на покойната певица Румяна - Любо, който е бил зад волана във фаталната катастрофа преди 27 години, не поддържа никакви отношения с децата й след смъртта й. Той дори не е съден за това, че шофира с бясна скорост автомобила, която според експертизата е била над 140 километра, при това на неравен път.

„Ако имаше малко съвест, щеше да иска да разбере как сме. Искало ми се е да го видя, за да ми разкаже нещо за майка ми, неща, които другите не знаят, може би. Той обаче до днес не е проявил интерес да се видим, а аз не съм длъжна да го търся”, сподели преди години дъщерята на покойната Румяна.

След смъртта на фолк певицата, грижата за нейните деца за известно време поема близката й приятелка и колежка Диана. Макар по това време да е била едва на 25 години, певицата не се замисля да приеме в дома си Марияна и Илиян.

„Два месеца криха от нас, защото лекарите бяха казали, че трябва да се възстановим, тъй като това ще е голям шок. Спомням си, че баща ми беше донесъл един вестник и аз започнах да го разглеждам. И чета: „Румяна много ми липсва”. Започнах да плача, но баща ми каза, че това е някаква манекенка”, спомня си дъщерята на Румяна.

Марияна вярвала, че майка й е жива, просто се намирала в друга болница. Тя дори й писала писма. Казали им когато децата са били по-добре здравословно. Събрали се всички роднини на Марияна и брат й Илиян и им казали, че майка им е починала.

Любимият на фолк легендата, който причини адската катастрофа, скоро след като се отърсил от шока, отново намерил голямата любов и се оженил. Той продължавал кариерата си на музикант по заведенията.

Любо обаче категорично отказвал да изпълнява съвместния им хит „Вечната обич”, въпреки молбите на нейните фенове. На загиналата си приятелка певецът посветил сълзливите балади „Търся те нощем” и „Най-ценния дар”. Угризенията на съвестта обаче го преследвали до днес, въпреки че след смъртта й се оженил за друга. Любен, който бе популярен във фолк гилдията с фамилията Васков, вече се подвизавал като Кирилов и избягва всякаква публичност.

Дъщерята на Румяна Марияна, която е нейно копие, е категорична, че двамата с брат й Илиян биха простили на Любен, стига той да им поиска прошка някой ден.

На същата дата, 30 юли, но 7 години по-късно, умира и нейната майка. Възрастната жена така и не успяла да превъзмогне мъката по нелепо отишлата си дъщеря. Казала, че си отива, и наистина – на 30 юли 2006 г., вместо да прави панихида, тя починала.