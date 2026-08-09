След години мълчание: Ники Кънчев говори за развода, ето какво се случва в дома му! https://hotarena.net/laifstail/sled-godini-malchanie-niki-kanchev-govori-za-razvoda-eto-kakvo-se-sluchva-v-doma-mu HotArena.net

„Не съм се развел. Нито явно, нито тайно.“ Това каза за „България Днес“ Ники Кънчев.

Водещият на „Стани богат“ опроверга категорично публикацията в столичен таблоид, че е сложил край на съвместния си живот с дългогодишната си половинка Даниела Белчева, или Дани Бел, както я наричат нейните познати.

„Не искам да повдигам повече завесата над семейния си живот, за да не стане сложно“, допълни шоуменът. Остава висящ въпросът дали отношенията между него и партньорката му остават безоблачни, дори и да продължават да живеят под един покрив. Не е ясно за широката публика минаха ли все пак през гражданското двамата, или връзката им се крепи на любов и привързаност и затова не се нуждае от подпис.

През май Ники и Даниела грееха от щастие на абитуриентския бал на дъщеря си Мари-София.

Девойката скоро ще се откъсне от родителската орбита, но едва ли това е причина майка ѝ и баща ѝ също да отворят нова страница в живота си, вече не като двойка, а като самостоятелни единици. „Прекалено банално е за такива интелигентни и творчески натури като тях“, смятат колеги на журналиста и половинката му от Дарик радио, където той от години води култово предаване, а тя е била рекламен директор в медията. Днес Даниела е успешна бизнес дама със своя частна рекламна агенция.

Кънчев неведнъж е споменавал, че Даниела е неговата „желязна опора“ в най-трудните моменти. Родителите му също много я харесвали. Затова повечето колеги и приятели на двойката определят единодушно новината за раздялата им като пълен фейк.

Тв водещият стана баща на късна възраст, когато наближаваше 45 години, и за жалост с половинката си загубиха още като бебе близначката на дъщеря си. Трагедията покруси шоумена, но той намери сили да продължи напред и да бъде баща за пример за Мари-София.

„Аз ѝ помагам да разбира света. Говорим и обсъждаме човешките отношения, предателството, говоренето зад гърба и клюките. Споделям с нея защо е важно тя да не постъпва така и да покаже, че може да пази тайна, че е коректна и точна“, сподели Ники Кънчев.