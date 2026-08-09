Нели от „Търси се“ печели луди пари от будали! ЛЪЖЕ, че пречиства душата за 3 часа

Нели от „Търси се“ явно е решила, че обикновените онлайн срещи вече не са достатъчни. След като първото издание на Школа „Магично живеене“ е на финалната права, на хоризонта се появява новото духовно събитие на сезона: „Жената храм - Когато тялото си спомни“.



Три часа в онлайн, от всяка точка на света. Морето може да почака, планината също. Защото, както става ясно от поканата, най-важното пътуване не е към Гърция или някой планински курорт, а към „жената в теб“. Докато едни резервират чадъри и шезлонги, други резервират място в дигиталния храм на Нели Елеа, както сама се кръсти блондинката. Тя се рекламира, че пречиства душата само за 3 часа, което е невъзможно и абсурдно! За съжаление, има хора, които й вярват.

„Умът вече е разбрал всичко, а тялото още носи старите страхове и болка“, гласи анонсът. Което вероятно означава, че мозъкът е приключил курса, но коленете още не са получили мейла. Затова е време тялото да си спомни. Какво точно? Никой не казва. Но звучи достатъчно мистично, за да не задаваш излишни въпроси. По-късно блондинката пише как е потънала в практика с руския мистик, лечител, писател и обикновен шарлатанин Зор Алеф. Специалисти коментираха пред „Уикенд”, че Алеф е с тъмна аура и много лоша енергия. „Един силно материален мъж, който уж е лечител. Всичко прави за пари” – допълват запознати с мистичното.

„В храмовете има наплив от посетители посетители. Сигурно в храма на Нели има голям човекопоток. Дали и Зоран е минал през него?” - питат се хората. През последните години социалните мрежи се превърнаха в истинска златна мина за всевъзможни самопровъзгласили се духовни гурута, които срещу солидни суми обещават „пречистване на душата”, „активиране на женската енергия”, „отваряне на сърдечния център” и какво ли още не. Общото между повечето подобни курсове е, че звучат мистично, но рядко стъпват на научни доказателства. Вместо реални психологически или медицински методи, често се предлагат красиви думи, емоционални послания и обещания за магическа промяна, а всъщност не постигат нищо, даже могат и да навредят на човек. Разбира се, всеки има право да търси вдъхновение и личностно развитие. Проблемът идва, когато подобни практики се представят като универсално решение на сериозни житейски или здравословни проблеми и хората плащат високи такси с надеждата да получат почти чудодейни резултати.

Именно затова специалистите съветват подобни предложения да се приемат с критично мислене, а не с безусловна вяра.

Най-лесната публика за подобни послания са хората, които преминават през труден период като раздяла, самота, липса на увереност или усещане, че са загубили посоката си. Когато някой обещава „освобождаване от стари травми“, „събуждане на женската енергия“ или „връщане към истинското аз“, думите могат да звучат изключително привлекателно.

Експертите често напомнят, че личностното развитие може да бъде полезно, но трябва да върви ръка за ръка с критично мислене, проверими методи и реалистични очаквания. Въпреки всичко практиките на Нели се радват на голям интерес от отчаяни жени, който пълнят гушата й.



